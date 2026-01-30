Selkeä yö kiristi pakkaset talven huippulukemiin erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomessa. Viikonlopuksi ennusteisiin liittyy epävarmuutta, mutta kylmä sää näyttää jatkuvan.

Yön ja aamun aikana pakkanen kiristyi laajoilla alueilla Suomessa, kun sää muuttui selkeäksi. Erityisesti maan etelä- ja länsiosissa mitattiin poikkeuksellisen kovia lukemia vuodenaikaan nähden.

– Maan länsi- ja eteläosassa sää on laajalti muuttunut selkeäksi ja sen ansiosta pakkanen kiristynyt ihan talven huippulukemiin. Maan eteläosassa -27 astetta löytyy mittarista, meteorologi Liisa Rintaniemi kertoi Huomenta Suomessa.

Pohjoisessa pakkaset ovat vieläkin kovempia, mutta jäävät silti tammikuun ennätyksistä.

– Toki pohjoisessa sitäkin napakammat lukemat jopa 35 astetta pakkasta, mutta siellä ei suinkaan enää hätyytellä tammikuun alun ennätyslukemia ja yli 40 asteen pakkasia.

Pilvisyys tuo epävarmuutta viikonlopun ennusteeseen

Pilvilautta vaikuttaa paikoin merkittävästi lämpötiloihin, erityisesti maan keski- ja itäosissa, missä aurinko ei pääse lämmittämään ilmaa. Ennusteiden mukaan pilvisyys tekee myös viikonlopun pakkaslukemista vaikeasti arvioitavia.

– Viikonlopun pilvisyydestä on vaikea sanoa mitään kovin tarkkaa ja sen myötä myös pakkaslukemista.

Selkeillä alueilla pakkanen voi kuitenkin viikonloppuöinä kiristyä paikoin lähelle 30 astetta, ja sunnuntaista on ennusteen mukaan tulossa viikonlopun kylmin päivä.

