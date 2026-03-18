Tampereen kuolonkolarin kuljettaja kiisti ensin ajaneensa ylinopeutta: "En katsonut nopeusmittaria" 0:32 Poliisin animaatio: näin Tampereen Kalkun turmakolari tapahtui. Julkaistu 59 minuuttia sitten

Ensimmäisessä kuulustelussa syytetty kiisti ajaneensa ylinopeutta. Myöhemmin hän muutti kertomustaan. Tampereen Kalkun kuolonkolarin autonkuljettaja kiisti kahdessa ensimmäisessä poliisikuulustelussa ajaneensa ylinopeutta turmailtana. Liikenneturman seurauksena yksi takapenkillä ollut matkustaja kuoli ja toinen vammautui. Myös etupenkillä matkustajana ollut vammautui. Onnettomuus tapahtui syksyllä 2024. Syytteen mukaan mies oli ajanut kiihdyttäen autonsa ylinopeuteen "lähes aina kun se on ollut muu liikenne huomioiden mahdollista". Mies oli esimerkiksi ajanut asuinalueella, jossa rajoitus on ollut 30km/h, yli sadan kilometrin tuntivauhtia. Tätä oli jatkunut useasti ja pitkän matkaa. Osa ajosta tapahtui taajama-alueella ja kadulla, jossa on useita liikennevaloin ohjattuja risteyksiä. Mies menetti autonsa hallinnan Kalkun kehätiellä, jossa hän oli ajanut 177km/h vauhtia, vaikka suurin sallittu nopeus on ollut 50km/h. Lue myös: Toistuvasti kaahaillut nuorukainen ajoi ulos tieltä 177 kmh -vauhtia, yksi kuoli ja kaksi vammautui Ei pystynyt ohjaamaan autoa Ensimmäisessä kuulustelussa mies sanoi, että onnettomuus tapahtui auton hallinnan menettämisen seurauksena. – Auto lähti menemään oikealle kulkusuunnassaan kohti metsikköä, niin käänsin rattia toiseen suuntaan. Sain auton takaisin tielle, mutta se lähti menemään poikittain enkä enää pystynyt ohjaamaan sitä. Sitten se meni liikenneympyrän läpi. – Sen jälkeen se meni liikenneympyrän takana olevalle nurmialueelle. Siinä matkalla törmäsimme joihinkin tolppiin, mutta en ole ihan varma, mitä kaikkea siinä tapahtui.

Auto kuvattuna onnettomuuspaikalla.Poliisi

Hän ei osannut kuulustelussa sanoa, mikä oli ajonopeus tapahtuma-aikaan tai ennen onnettomuutta.

Toisessa kuulustelussa seuraavana päivänä kuljettaja kiisti edelleen ylinopeutensa, mutta hän lisäsi, että oli käyttänyt alkoholia sinä iltana ja edeltävinä päivinä kokaiinia.

Kuljettajalta kysyttiin jälleen, paljonko nopeutta oli ennen törmäystä.

– En tiedä. Paljon siinä on ollut. En katsonut nopeusmittaria. Minulla ei ole kauheasti muistikuvia ennen sitä törmäystä.

Hän kuitenkin sanoi, että auto meni nurmialueelle, sillä nopeutta oli liikaa.

Väitti matkustajien yllyttäneen

Helmikuussa 2025 törkeän kuolemantuottamuksen tutkinta muuttui tappo-tutkinnaksi, ja epäiltyä kuultiin uudestaan.

Kuljettaja nyt myönsi, ettei ollut noudattanut nopeusrajoituksia, mutta ei osannut sanoa, mitä nopeutta hän oli ajanut.

Syyksi hän sanoi, että ”kaikki” rohkaisivat tai yllyttivät painamaan kaasua.

– Noh, kaikki rohkas painaa lisää kaasua. Ja sitten oli muutenkin semmoinen kiire. En muista, miks, hän sanoi.

Kuka käski sinua painamaan kaasua?

– Se, joka otti asian aiheeksi, on se, joka on kuollut. Silläkin kuulemma oli joku oma auto, jolla ajaa aina täysiä. Sitten kyllä ne muutkin yllytti, epäilty kertoi poliisikuulusteluissa.

Autossa olleet vammautuneet osapuolet kertoivat puolestaan kuulusteluissa, että kukaan matkustaja ei yllyttänyt ylinopeuteen.

Myös epäilty itse sanoi aiemmissa kuulusteluissa, ettei kukaan yllyttänyt häntä ajamaan kovempaa.

Kyydissä olleiden matkustajien mukaan kuljettaja ajoi rajoitusten mukaan, jos tiellä oli muuta liikennettä.

Syyttäjä vaatii miehelle yhdeksän vuoden vankeutta yhdestä taposta ja kahdesta tapon yrityksestä sekä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

