Ensimmäisessä kuulustelussa syytetty kiisti ajaneensa ylinopeutta. Myöhemmin hän muutti kertomustaan.
Tampereen Kalkun kuolonkolarin autonkuljettaja kiisti kahdessa ensimmäisessä poliisikuulustelussa ajaneensa ylinopeutta turmailtana.
Liikenneturman seurauksena yksi takapenkillä ollut matkustaja kuoli ja toinen vammautui. Myös etupenkillä matkustajana ollut vammautui.
Onnettomuus tapahtui syksyllä 2024.
Syytteen mukaan mies oli ajanut kiihdyttäen autonsa ylinopeuteen "lähes aina kun se on ollut muu liikenne huomioiden mahdollista".
Mies oli esimerkiksi ajanut asuinalueella, jossa rajoitus on ollut 30km/h, yli sadan kilometrin tuntivauhtia. Tätä oli jatkunut useasti ja pitkän matkaa. Osa ajosta tapahtui taajama-alueella ja kadulla, jossa on useita liikennevaloin ohjattuja risteyksiä.
Mies menetti autonsa hallinnan Kalkun kehätiellä, jossa hän oli ajanut 177km/h vauhtia, vaikka suurin sallittu nopeus on ollut 50km/h.
Lue myös: Toistuvasti kaahaillut nuorukainen ajoi ulos tieltä 177 kmh -vauhtia, yksi kuoli ja kaksi vammautui
Ei pystynyt ohjaamaan autoa
Ensimmäisessä kuulustelussa mies sanoi, että onnettomuus tapahtui auton hallinnan menettämisen seurauksena.
– Auto lähti menemään oikealle kulkusuunnassaan kohti metsikköä, niin käänsin rattia toiseen suuntaan. Sain auton takaisin tielle, mutta se lähti menemään poikittain enkä enää pystynyt ohjaamaan sitä. Sitten se meni liikenneympyrän läpi.
– Sen jälkeen se meni liikenneympyrän takana olevalle nurmialueelle. Siinä matkalla törmäsimme joihinkin tolppiin, mutta en ole ihan varma, mitä kaikkea siinä tapahtui.