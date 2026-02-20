Sunnuntaina suuressa osassa maata on jo jälleen poutaista ja aurinkoista.

Lauantaina sään lauhtuminen ja lumisateet huonontavat ajokeliä koko Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos.

Lapissa lumisateet alkavat jo lauantain vastaisena yönä. Etelämpänä lumisateet alkavat päivän aikana yleistyä lännestä alkaen.



Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Antti Jylhä-Ollilan mukaan lauantaina lämpötila kohoaa länsirannikolla jo lähelle nollaa.



– Muualla Suomessa muutamia pakkasasteita. Lapissa ehkä vielä kymmentä astetta, Jylhä-Ollila kertoo.



Sunnuntaiaamun aikana lunta voi tulla vielä maan itäosassa, mutta päivän mittaan suuressa osassa maata on poutaista ja aurinkoista. Sunnuntai on lauantaihin verrattuna hieman kylmempi.



– Selvästi ollaan taas pakkasen puolella, Jylhä-Ollila kertoo.

Isoimpia kertymiä odotetaan etelään ja itään

Lunta sataa lauantain ja sunnuntain aikana paikoin yhteensä 5–10 senttiä. Runsaimpia kertymiä odotetaan Etelä- ja Itä-Suomeen. Pohjanmaalta kohti maan pohjoisosaa lumisadekertymät ovat viiden sentin tuntumassa.



– Kuitenkin ihan merkittävä sadealue, kun eihän tässä ole aikoihin lunta satanut kunnolla, Jylhä-Ollila kertoo.



Alkuviikosta sää jatkuu poutaantuvana ja vähän kylmenevänä. Öisin lämpötila voi laskea 10–20 pakkasasteen välille.



– Päivisin aurinko rupeaa jo tähän aikaan vuodesta lämmittämään, Jylhä-Ollila kertoo.



Etelässä alkuviikon päivälämpötilat ovat viiden pakkasasteen tienoilla, pohjoisessa kymmenen.

