NHL-jääkiekkoliigan Pittsburgh Penguins saa vihdoin legendansa jälleen jäälle. Seura kertoi keskiviikkoiltana, että kapteeni Sidney Crosby palaa peleihin Penguinsin kohdatessa torstain vastaisena yönä Suomen aikaa vieraissa Carolina Hurricanesin.

Sidney Crosby, 38, loukkaantui helmikuussa Milanon olympialaisten puolivälierässä Kanadan voittaessa Tshekin. Hän sai tällin tshekkipakki Radko Gudasilta.

Alavartalovamma piti Crosbyn poissa peleistä 11 Penguinsin olympiatauon jälkeistä ottelua, mutta hän on silti joukkueen sisäisen maali- ja pistepörssin kärkimies 27 maalilla ja 59 pisteellä 56 ottelusta.