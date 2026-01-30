Polaaripyörre vaikuttaa siihen, mistä ilmansuunnasta Suomeen virtaa talvella ilmaa. Sen heikentyminen voi lisätä idästä tulevaa kylmää ja kuivaa säätä, jolla on vaikutuksia myös lumitilanteeseen ja vesistöihin.
Polaaripyörre on noussut jälleen esiin sääuutisissa. Kyse on ilmakehän laajasta kiertoliikkeestä, joka normaalisti ylläpitää voimakasta länsivirtausta pohjoisella pallonpuoliskolla. Länsivirtaus tuo Suomeen usein lauhempaa ja kosteampaa meri-ilmaa.
Meteorologi Pekka Pouta kertoi polaaripyörteen vaikutuksesta säätilaan keskiviikkoaamun Huomenta Suomessa.
Kun polaaripyörre heikkenee, ilmavirtausten suunta voi muuttua. Heikkeneminen tuo Suomeen idästä kylmää ilmaa vielä helmi-maaliskuussakin.
– Tässähän on ollut uutisia siitä, että polaaripyörä jälleen romahtaa. Tässä miettii, että tapahtuuko tämä useammin ilmastonmuutoksen myötä, Pouta sanoo.
– Itävirtaus tarkoittaa meille sitä, että meillä on Venäjän sää. Eli kylmää tulee ja tämä on myös aika kuivaa.
Tällöin Suomeen virtaa kylmää ja kuivaa ilmaa Venäjän suunnalta, mikä poikkeaa totutusta länsituulisesta talvisäästä.
Vähäluminen talvi voi näkyä Saimaalla
Kuivuus näkyy erityisesti lumitilanteessa. Itäisessä Suomessa lunta on ollut poikkeuksellisen vähän, paikoin alle 20 senttiä.
Vähäluminen talvi voi heijastua pitkälle kevääseen ja kesään, sillä lumensulamisvedet ovat keskeisiä järvien vedenpinnan kannalta.
Esimerkiksi Saimaalla vesi on jo nyt selvästi keskimääräistä matalammalla.
Jos talven aikana ei kerry riittävästi lunta, valumavedet jäävät vähäisiksi eikä vedenpinta välttämättä ehdi nousta normaalille tasolle alkukesään mennessä.
– Siellä ei kohta pahemmin veneillä tuolla joissain kohti Saimaata, Pouta sanoi.
– Tämä on tyypillinen, sanoisiko Siperian sää, että kylmää riittää, sitten pölisee sellaista turhaa lunta.