Tällainen on Bagdadin loistohotelli, johon iskettiin droonilla – Suomen suurlähetystöllä raju historia Ruotsin poistuttua Irakista Suomi siirsi toimintansa Vihreällä vyöhykkeellä sijaitsevaan Royal Tulip Al-Rasheed -hotelliin. Julkaistu 8 minuuttia sitten

Bagdadin raskaasti vartioidulla Vihreällä vyöhykkeellä sijaitseva Royal Tulip Al-Rasheed -hotelli on erikoinen yhdistelmä luksushotellia ja diplomaattista keskittymää. Suomen Bagdadin-suurlähetystön rakennukseen osui maanantaina drooni-isku. Hotellissa toimii useita erilaisia edustustoja – myös Suomen Irakin-suurlähetystö. Suomen Bagdadin-suurlähetystö toimii tällä hetkellä Royal Tulip Al-Rasheed -loistohotellin tiloissa. Aiemmin Suomella oli erillinen suurlähetystö toisaalla. Se avattiin Bagdadiin lähes 30 vuoden tauon jälkeen vuonna 2019. Lähetystön viralliset avajaiset pidettiin heinäkuussa 2020 ulkoministeri Pekka Haaviston vierailun yhteydessä. 0:28 Silminnäkijän video: Näin lennokki iskeytyi Al-Rasheed-hotelliin. Suomen suurlähetystö toimi alkuun Bagdadissa samassa alueellisessa kompleksissa yhdessä Ruotsin ja Norjan edustustojen kanssa.

Ruotsin näkökulmasta turvallisuustilanne kuitenkin muuttui ratkaisevasti muun muassa Koraanin polttokohujen yhteydessä vuonna 2023, ja Ruotsi sulki oman lähetystönsä Irakissa. Ruotsin poistuttua Irakista Suomi siirsi toimintansa Vihreällä vyöhykkeellä sijaitsevaan Royal Tulip Al-Rasheed -hotelliin.

Diplomaattinen keskittymä Vihreällä vyöhykkeellä

Vihreän vyöhykkeen (Green Zone) nimi ei viittaa puistoihin, vaikka sen kyljessä onkin suuri puistoalue, vaan turvaluokitukseen: alue erotettiin Irakin sodan jälkeen tiukasti vartioiduksi hallinto- ja diplomatiakeskukseksi.

Periaatteessa Vihreä vyöhyke on nimenomaan turva-alue, mutta MTV:n haastatteleman Bagdadia tuntevan asiantuntijan mukaan alue on muuttunut ehkä jopa vaarallisemmaksi kuin muut Bagdadin alueet, koska juuri tänne mahdolliset iskut pyritään kohdistamaan.

Alueen keskiössä sijaitseva 18-kerroksinen Al-Rasheed on yksi Irakin tunnetuimmista hotelleista.



80-luvulla rakennettu loistohotelli nousi varsinaiseen maailmanmaineeseen vuoden 1991 Persianlahden sodassa, kun kansainväliset televisiokanavat tekivät sieltä yötä päivää suoria lähetyksiä Bagdadin pommituksista. Myöhemmin hotelli on toiminut länsimaisten diplomaattien, liikemiesten ja toimittajien tukikohtana.

Yhdysvaltalainen sotilas vartioi panssaroidussa ajoneuvossa Bagdadin al-Rasheed-hotellin edustaa sunnuntaina 26. lokakuuta 2003. Hotelli joutui samana päivänä kahdeksan raketin iskun kohteeksi.

Irakin sodan jälkeen vuonna 2003 rakennus muutettiin Yhdysvaltain vetämien liittoumajoukkojen tukikohdaksi. Se onkin ollut useiden raketti- ja ohjusiskujen kohteena myös tämän jälkeen.

Mosaiikki entisestä presidentistä George Bushista Bagdadin al-Rasheed-hotellin sisäänkäynnillä. Sisään päästäkseen sen yli on käveltävä, ja siinä lukee: "Bush on rikollinen."

Hotellin symbolinen asema näkyi jopa sen sisustuksessa: aulaan asennettiin Persianlahden sodan jälkeen mosaiikki, jossa oli Yhdysvaltain presidentti George H. W. Bushin kasvot ja lause "Bush is criminal" eli Bush on rikollinen. Mosaiikin tarkoituksena oli nimenomaan pakottaa vieraat kävelemään Bushin kasvojen yli. Amerikkalaisjoukot tuhosivat mosaiikin vuonna 2003.

Samassa rakennuksessa sijaitsee myös Euroopan unionin neuvonanto-operaation (EU Advisory Mission Iraq) päämaja, joka tukee Irakin turvallisuussektorin uudistamista esimerkiksi terrorismin torjunnan, rajaturvallisuuden ja kriisinhallinnan aloilla.

Hotellissa tai sen välittömässä kompleksissa toimii myös muiden maiden diplomaattisia toimintoja. Julkisissa lähteissä viitataan muun muassa Saudi-Arabian läsnäoloon, mutta tarkkaa avointa luetteloa kaikista toimijoista ei turvallisuussyistä ole julkisesti saatavilla.

Yhdysvaltain suurlähetystö ei sijaitse hotellissa, mutta se toimii samassa vahvasti linnoitetulla Vihreän vyöhykkeen alueella suhteellisen lähellä Royal Tulip-hotellia.

Finncamp - Suomi-kylä Irakissa

Suomella ja suomalaisilla on kuitenkin pitkä historia Bagdadissa erilaisina aikakausina. Tästä kertoo muun muassa Suomen ulkoministeriön ylläpitämä Suomi ulkomailla -sivusto.

1980-luvulla Bagdadiin rakennettiin kokonainen Suomi-kylä suomalaisyritysten työntekijöille. Irakissa oli tuolloin useita suomalaisyrityksiä kuten YIT ja Nokia. Suomalaiset suunnittelivat Irakiin kolme varuskuntaa, Nokia veti sähköt Bagdadissa viiteen eri kaupunginosaan ja suomalaisvoimin rakennettiin kymmeniä kouluja, Bagdadin kongressipalatsi, kaksi patoa ja väestönsuojia.

Lähes kaikki Bagdadin alueelle töihin tulleet suomalaiset asuivat perheineen niin sanotussa Finncampissa eli Suomi-kylässä. Komennusmiesten perheitä varten löytyi Suomi-kylän oma ala-aste.

Bagdadin Suomi-koulussa oli parhaimmillaan yli 60 oppilasta. Suomi-kylässä oli myös kauppoja, terveysasema, ravintoloita, uima-altaita ja saunoja sekä oma kirjasto.

Nyt maailma on muuttunut ja Bagdadin Suomi-kylän mennyt loisto on muisto vain. Finncampista ei ole jäljellä käytännössä muuta kuin tenniskentän betonipohja.

Mirja Kivimäki MTV Uutiset Mirja Kivimäki on MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö ja taustaltaan entinen Moskovan-kirjeenvaihtaja. Hän seuraa monipuolisesti kansainvälistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä puolustussektoria. Ole yhteydessä, jos haluat antaa näihin kytkeytyviä uutisvinkkejä. Juho Lauri MTV Uutiset Juho Lauri työskentelee MTV Uutisissa videotuottajana sekä uutistoimittajana. Videotuottajana Juho Lauri vastaa uutispäivästä videokerronnan keinoin MTV Uutisten digitaalisilla alustoilla. Toimittajana hän on erikoistunut videovetoisiin uutisiin sekä suoriin lähetyksiin ja tutkiviin aiheisiin laajassa mittakaavassa. Kuva- ja videovinkit sekä yhteydenotot: