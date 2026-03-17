Suomessa on juuri nyt tavanomaista lämpimämpää. 10 astetta voi ylittyä tiistaina.
Tiistai on kuitenkin valjennut Etelä- ja Itä-Suomessa "sumun syövereissä", toteaa meteorologi Jenna Salminen.
– Liikkeellä on myös räntä- ja lumisateita. Pohjoisessa ja maan keskivaiheilla on lumisateita, etelässä paikalliset sateet ovat vettä, Salminen kertoo.
Loppupäivästä aurinko alkaa kuitenkin pilkistää ja lukemat nousemat. Salminen kertoo, että Kaakkois-Suomessa lämpötila voi nousta jopa lähemmäs 10 astetta. Pohjoisessa tiistai on tuulinen ja pilvinen.
Loppuviikosta lauha sää jatkuu.
– Kun mennään viikko eteenpäin, ovat lumet jo maan keskivaiheilta häipyneet, Salminen kertoo.
Katso yläpuolelta koko lähipäivien sääennuste.