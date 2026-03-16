Kylmä talvi vaihtui kuin veitsellä leikaten lämpimäksi kevääksi maaliskuun alussa, joka on ollut paikoin mittaushistorian lämpimin.
Maaliskuun alkupuoli on ollut mittaushistorian lämpimin laajalti maan eteläosissa, kertoo Ilmatieteen laitos. Myös Suomen keski- ja pohjoisosissa on ollut joko harvinaisen tai poikkeuksellisen lämmintä.
– Esimerkiksi Helsingin Kaisaniemessä kuukauden alun keskilämpötila oli +2,9 astetta, mikä on korkein lukema havaintoaseman yli 140-vuotisessa historiassa. Tavanomainen maaliskuun alun keskilämpötila on Kaisaniemessä -1,7 astetta, kertoi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta.
Lauantaina mitattiin Suomessa vuoden toistaiseksi korkeimmat lämpötilat. Porvoon Kalbådagrundissa oli 13,2 astetta, Etelä-Karjalan Parikkalassa mitattiin 12,5 astetta.
Valta ennustaa, että maaliskuusta tulee yksi mittaushistorian lämpimimmistä, sillä ennusteissa ei näy merkittävää kylmenemistä.
– Myös alkanut viikko on ennusteiden valossa selvästi tavanomasta lämpimämpi, Valta sanoo.