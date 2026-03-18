Jokerit nakutti neljä kihausta avauserässä.
Jokerit on riepottelemassa Kiekko-Vantaata Mestiksen kolmannessa välierässä.
Helsinkiläisisännät latoivat 4–0-lukemat taululle heti avauserässä. Jokerien pistekärki Alexander Forslund rohmusi periodin aikana tehosaldon 0+4 kakkossyötettyään jokaisen osuman.
Simo Heinonen teki avauserässä puolestaan kaksi maalia ja syötti yhden.
Jokerit johtaa ennen tätä ottelua välieräsarjaa voitoin 2–0. Ensimmäisen koitoksen helsinkiläiset veivät kotonaan selkeästi 6–2 mutta viime matsi Vantaalla meni tiukille ja Jokerit väänsi 4–3-voiton.
Nyt jälki on ollut jälleen, ainakin toistaiseksi, selvää.
SM-liigaan ensi kaudeksi suuntaava Jokerit voitti Mestiksen runkosarjan ylivoimaisesti. Kiekko-Vantaa sijoittui runkosarjassa neljänneksi.
Finaalipaikkaan vaaditaan neljä kiinnitystä.