Kovien tuulien sekä rankkasateiden odotetaan saapuvan saarelle tämän päivän aikana.
Kanariansaariin kuuluvalle Teneriffalle on julistettu koko saaren kattava hätätila lähestyvän myrskyn takia, uutisoi Canarian Weekly -lehti.
Therese-myrskyn tuulenpuuskien nopeudet voivat nousta noin 28 metriin sekunnissa ja sademäärät voivat olla rankkoja. Myrskyn odotetaan iskevän saarelle keskiviikon aikana.
Teneriffan paikallishallinto on pannut käyntiin hätätilasuunnitelman, mikä on johtanut sulkuihin, rajoitteisiin sekä ulkoiluaktiviteettien keskeyttämiseen saarella. Toimilla pyritään ehkäisemään maanvyörymien, tulvien ja onnettomuuksien riskejä.
Teneriffan paikallishallinnon mukaan myrskyn vaikutusten odotetaan näkyvän eniten saaren pohjois- ja lounaisosissa sekä korkealla merenpinnasta olevilla alueilla.
Saaren asukkaita ja siellä lomailevia turisteja on kehotettu välttämään turhia matkoja sekä olemaan normaalia varovaisempia teillä ajaessa. Saaren hätäpalvelujen kerrotaan olevan valmiudessa.