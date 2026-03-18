Yhdysvaltalainen teknomiljardööri Peter Thiel on löytänyt uuden vihollisen: Antikristuksen, jo Raamatussa kuvatun pimeän vihollisen. Thielin Antikristus-puheet ovat nostattaneet kulmia katolilaisissa piireissä.
Yhdysvaltalainen miljardööri Peter Thiel höyryää tällä viikolla Roomassa, jossa hänen on määrä pitää neljä luentoa Antikristuksesta.
Luentosarja käynnistyi sunnuntaina, jolloin käsiteltiin "alati työssä olevia okkultistisia voimia, joiden tarkoituksena on tuhota läntisen maailman rippeet".
Thielin luentomatkasta uutisoi muun muassa New York Times. Radikaalin luennon aiheesta tarkemmin kertoi konservatiivinen kristillinen ryhmä, joka isännöi Thielin vierailua.
Roomassa pidetyt, vain kutsuvieraille suunnatut luennot, organisoi konservatiivinen katolilainen järjestö, jonka kotipaikka on pohjoisessa Italiassa.
Medialta suljettuun tilaisuuteen on osallistunut tapahtuman ulkopuolella tehtyjen havaintojen perusteella pääsääntöisesti nuorehkoja ja nuoria miehiä.
Osalla vieraista on ollut pinssejä, joissa heidän kerrotaan olevan "Raamatullisen Antikristus -konferenssin" vieraita.
Sääntelystä syntyy Antikristus?
Thiel on kuukausien ajan varoittanut maailmaa Antikristuksen välittömästä uhasta. Kristinuskossa Antikristus on Jeesuksen arkkivihollinen, joka aikojen lopussa ilmestyy
Thielin mukaan moderni Antikristus lupaa maailmalle turvaa eksistentiaalisia uhkia, kuten ydinsotaa, ilmastonmuutosta ja tekoälyä vastaan, luodakseen vielä suuremman uhan: totalitaristisen maailmanhallituksen.
Hän on aiemmin sanonut kristinuskon olevan hänen maailmankuvansa keskiössä. Thiel kasvoi evankelisessa perheessä, mutta on kuvannut omaa uskoaan "jossain määrin" perinteisestä poikkeavaksi.
Mutta mitä tekemistä Antikristuksella on aiemmin mainittujen ihmiskuntaa uhkaavien asioiden kanssa?
New York Timesin kolumnistina toimiva Ross Douthat tiedusteli viime vuonna Thieliltä Antikristuksesta. Miljardööri vastasi kysymyksellä: "paljonko aikaa meillä on?”
Sen jälkeen Thiel esitti huolensa, että ihmiskuntaa uhkaaviin eksistentiaalisiin riskeihin keskittyminen voisi johtaa sääntelyyn, joka puolestaan johtaisi koko maailmaa hallitsevaan totalitaariseen valtioon.
Käytännössä Thiel vaikuttaa siis pelkäävän, että globaalien kriisien varjolla kasvatetaan sääntelyä, joka hänen peloissaan johtaa jonkinlaiseen kontrolliyhteiskuntaan.
Teknomiljardöörit ovat tunnetusti hyvin nihkeitä kaikenlaista sääntelyä ja rajoituksia kohtaan, varsinkin, jos ne koskettavat teknologia-alaa.
Verenpaine nousi Vatikaanissa
New York Timesin mukaan Thielin ”amerikkalainen kerettiläisyys”, eli vääräoppisuus on saanut jotkin katolisen kirkon pirissä olevat ihmiset pillastumaan.
Eräässä kannanotossa on jopa pohdittu, tulisiko Thiel polttaa, viittauksena muinaisten aikojen noitarovioihin.
Thiel on pitänyt apokalyptisiä luentojaan aiemmin muun muassa San Franciscossa ja Pariisissa sen suuremmitta huomioitta.
Vasta katolisen kirkon valtakeskuksen läheisyys sai jotkin kirkon toimijat hermostumaan.
Vatikaania tekoälyasioissa neuvova pappi Paolo Benanti kuvaa ”amerikkalainen vääräoppisuus” -esseessään Thielin visiota maailmasta häiritseväksi.
Isä Benanti toteaa, että pääomasijoittaja Thiel yrittää kiihdyttää länsimaiden liberaalien demokratioiden horjumista, jotta Thielin ja hänen teknoyhtiöidensä olisi helpompaa toimia.
– Herra Thiel on poiminut läntisten arvojen kolme ydinasiaa: kilpailun, teknologian ja yksilön roolin, ja vääristänyt niitä radikaalisti, pappi kirjoitti esseessään.
Papin mukaan vääristelyn tuloksen voisi syntyä jotain aivan muuta kuin, mitä perinteiseen demokratiaan kuuluu.
Ranskalaisella mielipidesivustolla julkaistussa kirjoituksessa italialainen pappi kuvaa Thielin harhaoppisuutta vaaraksi ihmisten sivistyneelle yhteiselolle.
Italialaisten piispojen omistamassa Avvenire-sanomalehdessä puolestaan on julkaistu useita artikkeleita, joissa on varoitettu teknomiljardöörin aiheuttamasta vaarasta.
Eräässä kirjoituksessa Thielin roolia kuvattiin ratkaisevaksi muutoksessa, jossa Yhdysvalloista tulee liberaalin demokratian sijaan jonkinlainen Thielin omia visioita vastaava autoritaarisen valtion kevytversio.
Toisessa kirjoituksessa Thieliä kuvattiin ”kaaoksen agentiksi.”
Kuka Peter Thiel?
Peter Thiel tunnetaan presidentti Donald Trumpin ja varapresidentti J.D. Vancen varhaisena tukijana.
Hän on ollut rahoittamassa ja perustamassa useita yrityksiä, joista osan toiminta on nostattanut kohuja.
Merkittävin esimerkki lienee data-analyysiä ja tiedonlouhintaa tekevä Palantir. Kyseinen yhtiö on yhdistetty Yhdysvaltain ja Israelin turvallisuusviranomaisiin.
Palantir on saanut nimensä Taru sormusten herrasta -saagassa esiintyvästä kristallipallon näköisestä kivestä, jolla voi tarkkailla muualla olevia ihmisiä ja kommunikoida heidän kanssaan.
Thiel on yksi PayPalin perustajista ja muista suurista yhtiöistä hän on rahoittanut muun muassa Facebookia.
Hän on sijoittanut rahaa myös tekoälyyn ja rahoittaa yhdysvaltalaista niin kutsuttua uutta oikeistoa, johon myös MAGA-liike kuuluu.
Forbesin mukaan Thielin omaisuuden arvo on noin 30 miljardia Yhdysvaltain dollaria.