Ulos passitettu Kärppien Tommi Tikka ei saanut pelikieltoa.
Kärppien hyökkääjä Tommi Tikka passitettiin ulos jääkiekon SM-liigan runkosarjan päätöskierroksella tiistaina.
Tikka taklasi Sportin sveitsiläishyökkääjä Thierry Andreyta kolmannessa erässä päädyn lähellä. Tikka sai videotarkastuksen jälkeen ulosajon sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän.
SM-liigan kurinpitodelegaation mukaan taklauksessa tuli vähäinen kontakti Andreyta päähän. Andreyn pää osui lisäksi päätypleksiin.
Taklaus kiekolliseen pelaajaan on tehty kurinpidon mukaan oikeaoppisesti kädet kiinni vartalossa, eikä se suuntaudu moitittavalla tavalla ylöspäin.
– Valtaosin taklauksen voima kohdistuu taklattavan pelaajan vartaloon, joskin taklauksen voimasta Andreyn pää osuu pleksiin. Delegaatio toteaa, että teolla ei ole piittaamattomalla tavalla vaarannettu vastustajaa, kurinpito pui keskiviikkoisessa päätöksessään.