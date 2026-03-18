Antti Lindtman sanoo SDP:n yhä vaativan ydinaseille rajoituksia lainsäädäntöön.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoo MTV Uutisille puolueensa osallistuvan pääministeri Petteri Orpon lupaamiin parlamentaarisiin keskusteluihin ydinasepolitiikasta.

Lindtman sanoo SDP:n yhä vaativan ydinaseille rajoituksia lainsäädäntöön eikä pelkkään julkilausumaan, kuten hallitus suunnittelee.

Keskusteluihin kuitenkin osallistutaan, kun kutsu käy.

– Keskusteluihin, joihin kutsu käy menemme mukaan, mutta menemme omin ajatuksin. Suomessa on ollut Nato-aikana vakiintunut ydinasepolitiikka. Meillä on eduskunnan yksimieliset lakipäätökset. Suomella on sijaintinsa vuoksi kaikki syyt suureen malttiin ja harkintaan, mitä tulee ydinasepolitiikkaan, Lindtman kertoo MTV Uutisille Tukholmassa.

SDP:n johtavat poliitikot osallistuivat keskiviikkona Samakin kokoukseen. Samak on Pohjoismaiden yhteistyökomitea sosialidemokraattisille puolueille ja työmarkkinakeskusjärjestöille.

Lindtman perustelee SDP:n ydinaselinjaa sillä, että ydinaserajoitukset tarvitaan lainsäädäntöön asti. Hallituksen suunnitelma pelkästä julkilausumasta ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon päivityksessä ei SDP:n mielestä riitä.

– Julkilausumat ovat muutoksille alttiita, Lindtman toteaa.

Kaikkien puolueiden on tarkoitus ainakin selonteon tasolla lausua, ettei Suomeen sijoiteta Nato-liittolaisten ydinaseita rauhan aikana.

Mikä on pohjoismaalainen linja?

Monet muut Pohjoismaat ovat linjanneet julkilausumissa rajoituksia ydinaseille erityisesti siinä vaiheessa, kun Yhdysvaltojen kanssa on tehty DCA-sopimuksia.

Lindtman muistuttaa, että Suomessa kaikki puolueet olivat vielä muutamia vuotta sitten tyytyväisiä nykytilanteeseen, kun Suomi teki oman DCA-sopimuksensa Yhdysvaltojen kanssa.

– Silloin taisi myös Petteri Orpo todeta, ettei hän näe tarpeita muutokselle. Nyt tässä sitten ollaan, Lindtman sanoo.

– Monilla Itä-Euroopan Nato-mailla on ydinaseita koskevia rajoituksia lainsäädännössä ja ne ovat Suomen tapaan jo nyt täysimääräisesti Naton ydinasepelotteen suojassa, hän jatkaa.

SDP on huolissaan siitä, miten käy parlamentaariselle valmistelulle ulko- ja turvallisuuspolitiikan suurissa kysymyksissä.

Suomessa on perinteisesti sovittu kaikkien eduskuntapuolueiden kesken ulko- ja turvallisuuspolitiikan suurista linjoista.

– Kokoomus näyttää hylkäävän hyvän, parlamentaarisen perinteen ulko- ja turvallisuuspolitiikan hoitamisessa, Lindtman harmittelee.