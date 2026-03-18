Suomalaisten etelänloma suuntautuu usein Kanariansaarille, jossa sataa nyt poikkeuksellisen paljon.
Loppuviikon ja ensi viikon alun aikana Kanariansaarilla sataa rajusti.
Jättimäinen matalapainevyöhyke pyörii nimittäin saarien lähistöllä lähes viikon ajan torstaista alkaen.
Meteorologi Markus Mäntykannas esitteli sadekertymiä keskiviikkoaamuna.
– Nämä ovat vielä pienimmästä päästä. Teneriffa, joka saa vuodessa 150 millimetriä vettä, voi loppuviikon aikana saada 250 millimetriä.
– Yli vuoden sateet viiden päivän aikana, Mäntykannas täsmentää.
Aluetta piinaavat myös voimakkaat tuulet.
– On se vaara, että myös lentoliikenne sakkaa tuolla Madeiran suunnalla ja Kanariansaarilla, meteorologi ennustaa.