Someajan ravintolakulttuurissa kauniit ja kuvaukselliset annokset ovat yhä tärkeämpiä. Ravintola-arvioistaan tunnettu ruokavaikuttaja paljastaa, mihin ravintoloiden olisi erityisesti syytä kiinnittää huomiota.

Vuoden ruokavaikuttajaksi 2025 valittu Ella Wehkalampi tunnetaan somessa ravintola-arvioistaan ja -esittelyistään. Kun Wehkalampi aloitti muutama vuosi sitten arvioiden tekemisen, niistä tuli nopeasti valtavan suosittuja.

Videoiden suosion ovat huomanneet myös ravintolat ja ravintoloitsijat, jotka yrittävät kilpaa saada Wehkalampea asiakkaakseen kutsumalla tämän syömään.

"Se ei ole ikinä hyvä juttu"

Kun Ella Wehkalampi astuu ravintolaan, huomio ei kiinnity ensimmäisenä annokseen. Hän tarkkailee tunnelmaa, tuoksuja ja ennen kaikkea valaistusta.

– Yksi juttu, joka todella usein sivuutetaan, on ravintoloiden valaistus. Jos ravintolassa on tosi kovat spottivalot, jotka tulevat suoraan silmiin tai lautaselle, se ei ole ikinä hyvä juttu, Wehkalampi sanoo.

Valaistus vaikuttaa hänen mukaansa sekä asiakkaan kokemukseen että siihen, miltä annokset näyttävät kuvissa. Someaikana kuvauksellisuudella on merkitystä, vaikka ravintoloihin mennään edelleen ensisijaisesti hyvän ruoan vuoksi.

Wehkalampi muistuttaa, että ravintola on monelle kokonaisvaltainen elämys, josta ollaan valmiita maksamaan. Siksi myös palvelun ja tunnelman pitää toimia.

– Kyllä suurimmalle osalle ihmisistä palvelu on aika iso osa sitä kokemusta, hän toteaa.

