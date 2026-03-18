Kahta jääkiekon MM-turnausta ei järjestetä ennalta kaavaillusti.

Jääkiekon miesten MM-kisojen II-divisioonan A-lohkon ja IV-divisioonan turnauksia ei järjestetä suunnitellusti Lähi-idän epävakaan turvallisuustilanteen takia. Kansainvälinen lajiliitto IIHF tiedotti asiasta keskiviikkona.

Turnaukset oli määrä järjestää Arabiemiraateissa 20.–26. huhtikuuta ja Kuwaitissa 12.–18. huhtikuuta. IIHF kertoi päätyneensä toisiin ajatuksiin huolellisen olosuhdearvioinnin jälkeen ja turvallisuus etusijalla.

IIHF aikoo päättää turnausten tilasta tarkemmin seuraavassa kokouksessaan.

Miesten korkeimman tason MM-turnaus kiekkoillaan Sveitsin Zürichissä ja Fribourgissa 15.–31. toukokuuta.