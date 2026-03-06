Keväiset lämpötilat hellivät koko Suomea tulevana viikonloppuna, kertoo meteorologi Liisa Rintaniemi.

Ennusteiden mukaan lämpötila voi kohota viikonloppuna jopa kymmeneen asteeseen, ja talvitakin voi rohkeasti siirtää syrjään – ainakin hetkeksi.

Jo tänään ilmamassa on huomattavasti eilistä lämpimämpää, ja sisämaassa saatetaan päästä kymmenen asteen kevätlukemiin. Rannikkoseudulla on tosin hieman viileämpää.

Lauantaina ja sunnuntaina lämpötilat nousevat laajalti viiden asteen yläpuolelle, ja etelässä sekä lännessä aurinko paistaa. Pohjoisessa ja idässä viikonloppuun mahtuu kuitenkin myös lumisateita.

– Kaiken kaikkiaan hyvin lämmin viikonloppu koko maan kannalta ja osittain myös aurinkoinen. Pohjoisessa tämä aamu on tuonut mukanaan lumisateita ja ehkä juuri maan pohjois- ja itäosaan nuo viikonlopun harvat sateet sitten osuvat, sanoo Rintaniemi.

Yöpakkasia ja liukkaita kelejä

Vaikka päivällä lämpötila kohoaa, öisin selkeä ja heikkotuulinen sää voi tuoda napakoita pakkasia etenkin maan keskiosaan. Rintaniemi varoittaa myös liukkaista teistä.

– Teillä voi olla kosolti jäätynyttä sulamisvettä, kun tiepenkan hanget siinä päivällä sulavat ja vesi valuu teille. Varsinkin jollain alavammalla paikalla voi olla jäätynyt lätäkkö odottamassa, hän toteaa.

Lauantain ja sunnuntain sää jatkuu lämpimänä. Lauantaina Lapissa ja Kainuussa on mahdollisuus lumi- tai räntäsateisiin, mutta etelässä ja lännessä sää muistuttaa perjantaita.

– Sunnuntai näyttää niin ikään maan etelä- ja keskiosassa lämpöiseltä päivältä. Lähes kymmenen astetta voi olla mittarissa, Rintaniemi ennustaa.