Donald Trump haluaa Kuubaan muutoksen ja käyttää kovaa kieltä saadakseen haluamansa.

Vaikka sota Lähi-idässä raivoaa, Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin varjo leijuu myös Kuuban yllä. Amerikkalaiset ovat saaneet Kuubasta kuristusotteen ja maassa on kärsitty vakavasta energiapulasta.

Yhdysvallat on asettanut noin kymmenen miljoonan asukkaan Kuuban käytännössä öljysaartoon, mikä on johtanut esimerkiksi valtaviin sähkökatkoihin.

Presidentti Donald Trump on toistuvasti sättinyt ja säikytellyt Kuubaa hallitsevaa kommunistipuoluetta ja uhkaillut maata jonkinlaisella haltuunotolla.

Maanantaina Trump kertoi voivansa tehdä saarivaltion kanssa "mitä haluan."

– Teemme jotain Kuuban suhteen hyvin pian, presidentti Trump jatkoi tiistaina.

Trumpin ulkoministeri Marco Rubio jatkoi Valkoisen talon isännän linjoilla totemalla, että Kuuba tarvitsee johtoonsa uusia ihmisiä.

– Heidän taloutensa ei toimi ja he ovat isoissa ongelmissa. Johdossa olevat ihmiset eivät tiedä, kuinka ratkaista tilanne, joten tarvitaan uusia ihmisiä, Yhdysvaltain ulkoministeri sanoi.

Kuuban johtaja uhmakkaana

Donald Trumpin uhoava tyyli on saanut vastakaikua Kuuban presidentiltä Miguel Díaz-Canelilta.

Uutiskanava CNN:n mukaan Kuuban johtaja uhkaa "horjumattomalla vastarinnalla", mikäli jokin taho yrittää ottaa Kuuban hallintaansa.

Kuuban presidentti julkaisi kipakat lausuntonsa tiistaina sen jälkeen, kun osaan Kuubaa saatiin jättimäisen katkon jälkeen jälleen sähköä.

Massiivinen sähkökatko pakotti ihmiset laittamaan ruokaa kaasupolttimilla kynttilänvalossa. Koulupäiviä lyhennettiin ja urheilutapahtumia siirrettiin.

CNN:n mukaan myös roskat kerääntyvät joillekin alueille, kun jäteautoille ei riitä polttoainetta.

Kuuban presidentin mukaan Yhdysvallat on yrittänyt eristää Kuuban vuosikymmenien ajan, ja tällä kertaa "törkeänä tekosyynä" on Kuuban heikko taloudellinen tilanne.

– Julmaa taloudellista sotaa käytetään kollektiivisena rangaistuksena kokonaista kansaa vastaan, Kuuban presidentti sivalsi.

– Jokainen ulkopuolinen tunkeutuja saa vastaansa horjumatonta vastarintaa.

Mitä ajattelevat kuubalaiset?

Yhdysvaltain uhkaukset aiheuttava maassa hermostuneisuutta. Uutistoimisto Reutersin haastattelema havannalainen Marianela Alvarez sanoo, etteivät kuubalaiset halua sotaa.

– Me ihmisinä, ja siviileinä emme ole valmiita sotaan. Haluan Trumpin jättävän meidät rauhaan.

Niin ikään Havannassa asuva Luis Enrique Garcia kertoo Reutersille pelkäävänsä maansa puolesta. Hän on kuitenkin toiveikas Yhdysvaltain ja Kuuban välisen vuoropuhelun suhteen.

– Uskon aidosti, että syntyy dialogia ja ymmärrystä, sillä rakkauden tulisi olla ihmisiä yhdistävä asia, ei sodan.

Kaikki kuubalaiset eivät ole yhtä luottavaisia,

– En luota Trumpin kanssa käytävään keskusteluun. En luota Trumpiin henkilönä, vaikka tiedän hänestä vain vähän. Tämä ei anna minulle paljoa toivoa, sanoo havannalainen Amed Echenique.

Kuuban presidentti Díaz-Canel vahvisti menneenä perjantaina, että Kuuban hallinto on käynyt keskusteluja amerikkalaisten kanssa, jotta maiden välisiä ongelmia voidaan tunnistaa ja ratkaista.

Aikaisemmin Trump oli kertonut keskusteluista Kuuban kanssa, mutta saarivaltio ei ollut ennen perjantaita vahvistanut asiaa.

Sosialistinen Kuuba on ollut piikki Yhdysvaltain lihassa vuonna 1959 päättyneestä vallankumouksesta saakka. Kylmän sodan aikaan saarivaltio oli Neuvostoliiton suojeluksessa ja vaikutuspiirissä.

Kuuballa on ollut läheiset suhteet myös Venezuelaan. Venezuelan presidentin Nicolás Maduron kaappaus Yhdysvaltoihin kiristi silmukkaa Kuuban ympärille entisestään.

0:50 New York Timesin lähteiden väitteiden mukaan Valkoisen talon tavoite on työntää Kuuban presidentti Miguel Díaz-Canel syrjään.