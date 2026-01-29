Pörssisähkö on ollut tammikuussa huomattavan kallista.

Pörssisähkön hinta pysyy korkeana myös huomenna. Pörssisähkön verollinen keskihinta on perjantaina reilut 31 senttiä kilowattitunnilta.

Kalleimmillaan hinta on hieman ennen aamukahdeksaa, jolloin varttihinta on noin 44 senttiä. Sen jälkeen hinta pysyttelee selvästi 30 sentin yläpuolella aina alkuiltaan asti. Iltaseitsemältä alkavalla vartilla hinta yltää vielä noin 43 senttiin.

Pörssisähkö on ollut tammikuussa huomattavan kallista paitsi pakkasten takia, myös tuulivoimaloiden jäätymisen ja tyynen sään vuoksi.