Kirjailija Satu Rämö on kutsunut Marian kylään kotiinsa Islannin Länsivuonoille. Veitola ottaa selvää, kuinka Forssasta lähtöisin oleva Rämö päätyi Islantiin ja minkälainen on ollut matka menestyskirjailijaksi. Saunarituaalin jälkeen asettaudutaan kalakeiton äärelle.

23. maaliskuuta MTV3-kanavalla esitettävässä Yökylässä Maria Veitola -jaksossa toimittaja-juontaja Maria Veitola yöpyy kirjailija Satu Rämön luona Islannissa. Jakso on jo nähtävillä Katsomo+:ssa.

Maria Veitola vierailee Satu Rämön luona Islannin henkesalpaavissa maisemissa.

Rämö esittelee Veitolalle kotinsa, jota ympäröi henkeäsalpaavat maisemat. Kun asunto tuli myyntiin seitsemän vuotta sitten, Rämö näki sen potentiaalin miehensä Björgvin Hilmarssonin kanssa.

Pariskunta on remontoinut taloaan kuuden vuoden ajan. Heidän kanssaan asuvat heidän kaksi tytärtään Saga ja Sæla . Lapset puhuvat sekä suomea että islantia.

Hildur-kirjasarjallaan jättimenestykseen noussut Rämö ajautui Islantiin noin parikymmentä vuotta sitten, kun hän haki opiskelijavaihtoon kauppakorkeakouluopintojensa kolmantena vuonna.

– Olin aina halunnut päästä käymään Islannissa. Palasin sitten vielä vaihtovuoteni jälkeen Helsinkiin tekemään opinnot loppuun ennen kuin muutin Islantiin pysyvästi, Rämö kertoo.