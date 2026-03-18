NHL-jääkiekkoliigan kirkkaimpiin hyökkääjätähtiin lukeutuva Edmonton Oilersin saksalaispelaaja Leon Draisaitl ei näillä näkymin pelaa enää tämän runkosarjakauden aikana.

Leon Draisaitl sai alavartalovamman maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa pelatussa ottelussa Nashville Predatorsia vastaan.

Draisaitl on liigan pistepörssin nelonen taottuaan tällä kaudella 1,5 pistettä per peli (65 ottelua, 35+62=97 pistettä). Oilersin GM Stan Bowman kuitenkin rauhoittelee seuran faneja arvioimalla, että Draisaitlin loukkaantuminen saattaa olla "onni onnettomuudessa".

– Hän saa nyt levätä ja on freesinä kun pudotuspelit alkavat, Bowman muistutti NHL:n sivustolla.

– Tämä on toinen peräkkäinen kausi, kun hän on poissa peleistä ennen pudotuspelejä. Ja hän on aina ihan uskomattomassa vireessä pudotuspeleissä.

Viime kaudella Draisaitl oli poissa runkosarjan seitsemästä viimeisestä ottelusta ja yhdestätoista 14 viimeisen pelin aikana. Viime kauden pudotuspeleissä hän kuitenkin tehoili 22 ottelussa 33 pistettä (11+22), Oilersin marssiessa loppuottelusarjaan.