Pekka Pouta on ollut aamun pahalla päällä taivaalla leijuvan pilven takia.
Meteorologi Pekka Pouta on puhissut MTV Uutisten käytävillä koko aamun.
– Siellä on ohut pilvi, joka tekee ihan mitä sitä huvittaa, turhautunut Pouta tuskaili aamulla toimittajille.
Myös Huomenta Suomen sääkeskustelussa nähtiin Poudan tunteidenpurkaus, sillä sää on tällä hetkellä erittäin vaikeasti ennustettavissa.
Poudan mukaan säätilanteessa ei tavallaan tapahdu mitään, mikä tekee ennustamisesta mahdotonta.
– Olen katsonut tänä aamuna viisi ennustemallia, joissa on eri pilvisyys, Pouta sanoi Huomenta Suomen säälähetyksessä.
Lopputulos on meteorologin kannalta kiusallinen, koska mitään kunnollista ei ole sanottavissa.
– Hirveästi joutuu tekemään työtä ja se on ihan tyhjän kanssa, Pouta avautuu.
– Vihaan tätä.