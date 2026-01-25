Yhdysvaltojen viranomaisten lausunnot Minneapolisin toisesta kuolemaan johtaneesta ampumisesta luovat vaarallisen ristiriidan, kirjoittaa MTV Uutisten Yhdysvaltoihin erikoistunut toimittaja Sanna Voltti.

Tulevaisuuden historiankirjoissa olemme nyt luvussa, jonka voisi otsikoida "Yhdysvaltain demokratian rappeutuminen ja viranomaisten uskottavuus".

Presidentti Donald Trump ja hänen ministerinsä ovat käytännössä sanelleet oman versionsa Minneapolisin tapahtumista ennen kuin tapausta on tutkittu virallisesti lainkaan.

Kansallisen turvallisuuden ministeri Kristi Noem sanoi ennen kuin tapahtuneesta oli levinnyt laajasti videoita, että ammuttu Alex Pretti olisi tullut viranomaisia kohti aseen kanssa, ja rajavartioviranomainen ampui hänet itsepuolustukseksi.

Videoiden levittyä näyttää kuitenkin siltä, että Prettillä oli kädessään puhelin, ei ase. Hänellä oli mukanaan luvallinen ase, joka oli piilossa.

Kun viranomaiset lyövät hänet maahan, he ottavat häneltä aseen pois, ja sen jälkeen ampuvat Prettiä kymmenkunta kertaa rintakehään.

Ristiriitainen on siis sana, jota tässä vaiheessa voidaan käyttää. Harhaanjohtava jopa.

Parempi olisi ollut, jos viranomaiset olisivat sanoneet, että tutkimme tapahtumien kulkua, kerromme sitten, mitä tapahtui.

Nyt viranomaiset ovat kertoneet oman versionsa mitä tapahtui ja samalla sanoneet kansalle, että heidän omat silmänsä valehtelevat.

Puolue käski sinun hylätä silmiesi ja korviesi todisteet. Se oli heidän viimeinen, tärkein käskynsä, kirjoitti aikoinaan George Orwellkin.

Kyseenalaistamisen aika

Myös Prettin vanhemmat julkaisivat lausunnon, jossa he sanovat, että heidän pojastaan levitetään kuvottavia ja valheellisia väitteitä.

Alex Pretti oli veteraanisairaalan teho-osaston hoitaja, joka hänen vanhempiensa mukaan oli tietoinen ja huolissaan Minnesotan tilanteesta.

Prettin isä oli varoittanut poikaansa mielenosoituksiin menemisestä.

Nyt kun liittovaltion viranomaisten ja Minnesotan osavaltion viranomaisen lausunnot ovat ristiriidassa keskenään, täytyy mediankin nojautua toisiin luotettaviin medioihin ja silminnäkijöihin. Viranomaislausunnot pitää kyseenalaistaa.

Minnesotan viranomaisten kuvaus on toistaiseksi ollut selvästi paremmin linjassa sen kanssa, mitä tiedämme tapahtuneen. Kuvernööri Tim Walz sanoi suoraan, ettei hän voi luottaa liittovaltioon tapauksen tutkinnassa – ja se on poikkeuksellisen kova lausunto.

ICE on saanut enemmän valtaa

ICE ei itsessään ole uusi tai Trumpin luomus. Se on Yhdysvaltojen liittovaltion viranomainen, joka vastaa maahanmuuttolainsäädännön valvonnasta: kiinniotoista, säilöönotosta ja karkotuksista.

Presidentti Joe Bidenin kaudella karkotettiin noin miljoona ihmistä, Presidentti Barack Obaman aikana noin kolme miljoonaa – Obamaa kutsutaan yhä "johtavaksi karkottajaksi".

ICE ei siis ole Trumpin Gestapo, vaikka sitä on sellaiseksi kutsuttu jo usean tahon toimesta.

Muutos on tapahtunut siinä, että Trumpin hallinnon aikana ICE on saanut aiempaa laajemmat valtuudet ja lisää rahoitusta.

Sen seurauksena virasto on viime kuukausina toiminut aggressiivisesti ja näyttävästi: ihmisiä on otettu kiinni kodeistaan, kaduilta, kirkoista, kouluista ja työpaikoilta. Lopputulos on ollut kaaos, pelko ja vastareaktio.

Tilanne voi vielä eskaloitua

Mielenosoitukset jatkuvat, eikä Trumpin hallinto osoita perääntymisen merkkejä, vaikka Minnesotan poliitikot ovat vedonneet presidenttiin operaation lopettamiseksi.

Minnesotan kansalliskaarti on saapumassa tukemaan Minneapolisin poliisia. Samaan aikaan Trump puhuu kapinalain käyttöönotosta – mikä tarkoittaisi armeijan lähettämistä osavaltioon.

Sunnuntaiaamuna Trumpin hallinnon viranomaisia on näkynyt lähestulkoon kaikilla yhdysvaltalaisilla uutiskanavoilla, puolustamassa ampumista, yrittäen kaunistella tapahtunutta.

Näyttää siltä, että hallinnossakin tiedetään, että tapahtunut tulee nostattamaan lisäaaltoja, joita hallinto ei halua.

Nyt kysymys ei ole enää vain Minnesotasta. Nyt odotetaan, eskaloituuko tilanne entisestään, käytetäänkö armeijaa siviiliprotestien hallintaan – ja ennen kaikkea, milloin ja kuinka laajasti nämä mielenosoitukset leviävät muihin Yhdysvaltojen kaupunkeihin.