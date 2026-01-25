Miehen ampuminen Minneapolisissa herättää suuria kysymyksiä viranomaisten toiminnasta. MTV Uutiset käy läpi tapahtumat hetki hetkeltä.
Yhdysvaltojen rajavartioston agentit ampuivat miehen Minnesotan Minneapolisissa lauantaina. MTV Uutiset julkaisee tapahtumasta kuvatut videot ja käy läpi yksityiskohdat niiden yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.
Mistä tilanne alkoi?
Tilanne alkoi asuinalueella käynnissä olleesta mielenosoituksesta, johon ammuttu mies, Alex Pretti, osallistui.
Tapahtumasta kuvatuilla videoilla näkyy, että Pretti ja pari muuta mielenosoittajaa kävelee lähellä liittovaltion agenttia, joka tönäisee yhden heistä kauemmas.
Tilanne etenee kahnaukseksi, ja Pretti yrittää tulla väliin.
Hänen kädessään näkyy älypuhelin, jolla hän ilmeisesti kuvasi mielenosoitusta. Agentti sumuttaa hänen päälleen jotain, todennäköisesti pippurisumutetta.
Lisää agentteja juoksee paikalle ja tilanne etenee käsirysyksi Prettin, toisen mielenosoittajan ja agenttien välillä.
Mitä tapahtui juuri ennen ampumista?
Videoilla näkyy, että Pretti makaa maassa ja useat agentit yrittävät painaa häntä maahan. Hän kuitenkin rimpuilee vastaan.
Yksi agenteista kumartuu ottamaan ampuma-aseen, joka Prettillä on vyöllään.
Samaan aikaan vieressä oleva agentti ottaa esiin oman aseensa.
Eri kuvakulmista kuvatuilla videoilla näkyy, että ase on agentin hallussa juuri ennen ampumista ja hän vie sen sivummalle.
Sitten videoilla kuuluu noin kymmenen laukausta. Agentit perääntyvät kauemmas ja Pretti makaa elottomana maassa.