Video hetki hetkeltä: Näin Alex Prettin ampuminen Minneapolisissa tapahtui 3:00 MTV Uutiset analysoi tilanteesta kuvattujen videoiden tapahtumat hetki hetkeltä. Huom! Videon sisältö voi järkyttää herkimpiä. Julkaistu 25.01.2026 11:38 Hanna Vaittinen hanna.vaittinen@mtv.fi STT Miehen ampuminen Minneapolisissa herättää suuria kysymyksiä viranomaisten toiminnasta. MTV Uutiset käy läpi tapahtumat hetki hetkeltä. Yhdysvaltojen rajavartioston agentit ampuivat miehen Minnesotan Minneapolisissa lauantaina. MTV Uutiset julkaisee tapahtumasta kuvatut videot ja käy läpi yksityiskohdat niiden yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi. Mistä tilanne alkoi? Tilanne alkoi asuinalueella käynnissä olleesta mielenosoituksesta, johon ammuttu mies, Alex Pretti, osallistui. Tapahtumasta kuvatuilla videoilla näkyy, että Pretti ja pari muuta mielenosoittajaa kävelee lähellä liittovaltion agenttia, joka tönäisee yhden heistä kauemmas. Tilanne etenee kahnaukseksi, ja Pretti yrittää tulla väliin. Hänen kädessään näkyy älypuhelin, jolla hän ilmeisesti kuvasi mielenosoitusta. Agentti sumuttaa hänen päälleen jotain, todennäköisesti pippurisumutetta. Lisää agentteja juoksee paikalle ja tilanne etenee käsirysyksi Prettin, toisen mielenosoittajan ja agenttien välillä. Mitä tapahtui juuri ennen ampumista? Videoilla näkyy, että Pretti makaa maassa ja useat agentit yrittävät painaa häntä maahan. Hän kuitenkin rimpuilee vastaan. Yksi agenteista kumartuu ottamaan ampuma-aseen, joka Prettillä on vyöllään. Samaan aikaan vieressä oleva agentti ottaa esiin oman aseensa. Eri kuvakulmista kuvatuilla videoilla näkyy, että ase on agentin hallussa juuri ennen ampumista ja hän vie sen sivummalle. Sitten videoilla kuuluu noin kymmenen laukausta. Agentit perääntyvät kauemmas ja Pretti makaa elottomana maassa. Mitä uhrista tiedetään?

Ammuttu mies oli Alex Pretti, paikallinen 37-vuotias valkoinen mies, joka työskenteli hoitajana teho-osastolla.

Minneapolisin poliisin mukaan miehellä ei ollut rikoshistoriaa eikä parkkisakkoja vakavampia rikkomuksia. Hänellä oli lupa kantamaansa aseeseen.

Mitä viranomaiset sanovat?

Kansallisen turvallisuuden ministeri Kristi Noemin mukaan aseistettu henkilö oli lähestynyt rajavartioston edustajia, minkä jälkeen viranomaiset yrittivät ottaa aseen pois henkilöltä. Noemin mukaan agentti ampui itsepuolustukseksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julkaisi kuvan miehen hallussa olleesta aseesta.

– Tässä on asemiehen ase, ladattu (kahden täyden lisälippaan kanssa!) ja valmis toimintaan, Trump kirjoitti päivityksessään.

Trumpin julkaisema kuva Prettiltä väitetysti haltuunotetusta aseesta.X / Donald Trump

Videolla kuitenkin näkyy, että Prettillä oli kädessään puhelin, ei ase. Ase oli hänen vyöllään.

Myös New York Times ja Bellingcat sanovat analysoineensa videon, jossa mies kuvaa mielenosoitusta puhelimellaan molemmat kädet näkyvillä, ennen kuin rajavartioston viranomaiset painavat hänet maahan ja ampuvat.

Miehen kuoliaaksi ampunut agentti on palvellut rajavartiostossa kahdeksan vuotta ja hänellä on pätevä koulutus, sanoi rajavartioston operaatioista vastaava Greg Bovino viranomaisten tiedotustilaisuudessa.

Bovinon mukaan media ja poliitikot ovat kääntäneet yleisön mielipiteet agentteja vastaan ja näin aiheuttaneet hyökkäyksiä heitä kohtaan, mikä on pakottanut agentit puolustautumaan.

Myös Trump syytti sosiaalisessa mediassa osavaltion paikallispoliitikkoja ja viranomaisia ampumisesta, sillä nämä eivät Trumpin mukaan suojele työtään tekeviä liittovaltion agentteja.

Hanna Vaittinen MTV Uutiset