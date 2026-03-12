Tänään elokuva-alalle jaettiin vuoden tärkein tukipotti, josta hallitus oli jo leikkaamassa leijonan osan. Mutta miten alan käy jatkossa, selviytyykö kotimainen elokuva? Sitä kysytään illan Asian ytimessä -ohjelmassa.

Se sai elokuva-alan ammattilaiset nousemaan sankoin joukoin barrikaadeille vastustamaan suunnitelmia.

Tämä tuotti lopulta tulosta, sillä hallitus päätti perua loppuvuodesta kaavailemansa leikkaukset.

Röyhkeys ja Pieni tarina rakkaudesta keräsivät isoimmat tuet

Elokuvaäätiö myönsi tänä vuonna yli 6 miljoonaa euroa tuotantotukea erinäisille elokuvaprojekteille. Tukipäätöksiä tehtiin alkuvuodesta 323 kappaeltta, joista 138 oli myönteisiä.

Isoimmat tuet saivat Ville Jankerin ohjaama ja Ossi Nymanin kirjoittama Röyhkeys (750 00 euroa) ja Antti Heikki Pesosen ohjaama ja käsikirjoittama Pieni tarina rakkaudesta (750 000 euroa).

Huomattavia, lähes puolen miljoonan tai sen yli kohonneita tuotantotukia saivat myös 200 litraa sahtia (It's Alive FIlms), King of Fucking Everything (Rabbit Films), Karavaanarit (Red Carpet Film & TV), Pankkineidit (Solar Films) sekä Risto Räppääjä ja viimeinen tötterö (Solar Films).

Tehdäänkö tällä rahalla merkittäviä elokuvia, joita noteerataan ulkomailla asti?

Illan Asian ytimessä -ohjelmassa on vieraana Elokuvasäätiön johtaja Lasse Saarinen. Hän kertoo, kuinka kotimaisen elokuvan rahat pelastettiin syksyllä ja miten alan käy jatkossa.

