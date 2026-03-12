Suomalaisalppihiihtäjä Nette Kiviranta on sijoittunut Milano-Cortinan paralympialaisissa neljänneksi naisten suurpujottelussa.

Kelkkalaskijoiden luokassa kilpaileva Kiviranta oli kisassa neljäntenä avauslaskun jälkeen. Paralympiadebytantti Kiviranta teki mainion laskun toisella kierroksella, mutta kisan kärkikolmikko piti suomalaisen jälkeen pintansa ja otti palkintosijat.

Saksan Anna-Lena Forster laski voittoon ennen Japanin Momoka Muraokaa ja Kiinan Liu Sitongia. Kiviranta jäi mitalisijasta runsaat puolitoista sekuntia.