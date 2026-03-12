Tuore ajankohtaisohjelma Uutiscast pureutuu tällä viikolla kuumaan ydinasekysymykseen.

Podmen tuottama uusi ajankohtaisohjelma Uutiscast kiteyttää aina torstaisin viikon merkittävimmät uutisaiheet. Tämän viikon lähetyksessä paneudutaan asiantuntijavieraan kanssa muun muassa kuohuttavaa ydinaseuudistukseen.

Hallitus ilmoitti viime viikolla esittävänsä muutoksia Suomen ydinasepolitiikkaan. Jatkossa Suomeen ja Suomen alueen kautta saisi kuljettaa ydinaseita, ja niitä voitaisiin myös säilyttää täällä. Tällä hetkellä laki kieltää nämä yksiselitteisesti.

Kukaan ei kuitenkaan tunnusta haluavansa ydinaseita Suomen alueelle. Miksi lakimuutos siis tehtiin? Muun muassa tätä kysytään Ulkopoliittisen instituutin tutkijalta Joel Linnainmäeltä Uutiscastin tämän viikon jaksossa.

Kokenut juontajakolmikko

Uutuuspodcast tarjoaa juontajiensa Jaakko Loikkasen, Adile Sevimlin ja Alec Neihumin johdolla kuuntelijalle asiantuntemusta, syitä ja seurauksia sekä suoria mielipiteitä. Loikkanen ja Neihum tunnetaan MTV Uutisista, Sevimli on vapaa toimittaja.

– Tavoitteenamme on tehdä ohjelmaa, joka on kiinnostava, ymmärrettävä ja viihdyttävä, vaikka kuulija ei olisi uutisten aktiivinen seuraaja, MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkönä työskentelevä Loikkanen kertoo.

Lähetyksiin kutsutaan ajoittain studiovieraita, mutta Uutiscastin tuottaja Veikko Eromäki hehkuttaa erityisesti juontajakolmikon keskinäistä kemiaa.