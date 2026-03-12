Itä-Suomen poliisi kaipaa havaintoja Mikkelissä Etelä-Savossa liikkuneesta "kummallisesta kalavarkaasta".
Mikkelissä tällä viikolla järjestettyjen kalamarkkinoiden kalakioskilla vieraili poliisin mukaan varhain tänään torstaiaamuna nuorehko mies, joka ei ollut jaksanut odottaa aamun valkenemista.
Kameratallenteiden mukaan normaalivartaloinen, poliisin "ristiveriseksi" kuvailema mies oli tätä ennen poistunut ravitsemusliikkeestä ylittämällä terassin aidan.
Myös mahdollinen päällysvaate oli jäänyt matkalta.
– Tässä vaiheessa askel oli urheilullisen lennokas, poliisi kuvaa tiedotteessaan.
Maksu unohtui
Kokomustaan pitkähihaiseen paitaan ja housuihin sekä vaaleisiin lenkkikenkiin pukeutunut mies otti poliisin mukaan kalakioskilta valkoisen elintarvikelaatikon ja siinä olevia kalasäilyketuotteita.
– Maksu tai viesti, milloin tullaan maksamaan, oli jäänyt unohduksiin. Telttakin rikkoutui, poliisi kertoo.
Laatikko oli miehen askelluksen perusteella ilmeisen painava, poliisi arvioi.
– Hallituskadulla matka eteni varsin mutkitellen ja kaatumistapaturmat olivat monta kertaa lähellä.