Norjan pääkaupungissa Oslossa Yhdysvaltain suurlähetystön edustalla tapahtui sunnuntain vastaisena yönä räjähdys.

Norjan poliisi pidätti keskiviikkona kolme veljestä epäiltynä Yhdysvaltain Oslon-suurlähetystön räjähdyksestä. Poliisi epäilee miehiä terroristisesta teosta.



– Tutkimme yhä useita olettamuksia. Yksi niistä on, onko tämä jonkin hallituksen tilaustyö, kertoi poliisin edustaja Christian Hatlo pressitilaisuudessa.



– Tämä on luonnollista ottaen huomioon kohde, Yhdysvaltain lähetystö, ja maailman tämänhetkinen turvallisuustilanne.



Poliisi selvittää, mikä rooli parikymppisillä veljeksillä on asiassa. Heillä ei ole poliisin mukaan aiempaa rikostaustaa.



Pidätetyt ovat Norjan kansalaisia, mutta heillä on irakilaiset juuret.



Yhdysvaltain Oslon-suurlähetystön edustalla räjähti sunnuntain vastaisena yönä. Poliisin mukaan kukaan ei loukkaantunut räjähdyksessä ja vauriot olivat vähäisiä.