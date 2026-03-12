Trump julisti sodan jo olevan voitettu, mutta sanoi iskujen yhä jatkuvan.

Yhdysvaltojen tiedustelu arvioi Iranin hallinnon olevan yhä pääosin toimintakykyinen, eikä se ole vaarassa romahtaa.

Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters, joka nojaa kolmeen tiedusteluarviosta perillä olevaan lähteeseen.

Yhden lähteen mukaan useat tiedusteluraportit järjestelmällisesti osoittavat, ettei Iranin hallinto ole vaarassa kaatua, minkä lisäksi sillä on "kansa hallinnassaan".

Iranissa oli kansannousu joulu-tammikuussa, jonka maan keskushallinto kukisti tappamalla tuhansia kansalaisiaan.

Tiedusteluraportti on koottu viime päivien aikana. Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut tai Valkoinen talo eivät kommentoineet Reutersin tietoja.

Reuters kertoi tiedusteluarviosta sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump väitti sodan Irania vastaan olevan jo voitettu. Iskut Irania vastaan kuitenkin jatkuvat, Trump totesi.

Reutersin julkaisema tiedusteluarvio on samansuuntainen kuin mihin Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaiset uskoivat jo ennen sotaa.

Yhdysvaltalaislehti Washington Postin tietojen mukaan amerikkalaiset tiedustelupalvelut eivät uskoneet vallanvaihdon Iranissa onnistuvan suurellakaan Yhdysvaltojen hyökkäyksellä.

Lue myös: Merimiinat vaanivat kapeassa ja matalassa Hormuzinsalmessa

16:29 Iran uhkaa sulkea Hormuzinsalmen – mitä se tarkoittaisi?

Mikä on voitto?

Yhdysvallat on viestittänyt näkökulmasta riippuen joko joustavasti tai sekavasti tavoitteistaan Irania vastaan.

Sodan ensimmäisenä päivänä, 28. helmikuuta, Trump viestitti tavoittelevansa Iranin hallinnon vaihtamista, minkä lisäksi tarkoitus oli rampauttaa maan kyky valmistaa ydinase ja laukaista ohjuksia.

Sittemmin Trump on kuitenkin sanonut olevansa valmis neuvottelemaan Iranin nykyjohdon kanssa. Iran valitsi sunnuntaina uuden johtajan ensi-iskuissa tapetun ajatollah Ali Khamenein tilalle.

Siinä missä Yhdysvaltojen sotatavoitteet ovat vaihdelleet, on sen kanssa taisteleva Israel pitänyt viime päiviin asti kiinni halustaan kaataa Iranin islamilainen tasavalta.

Yhdysvalloilla ja Israelilla on ylipäätään ollut ristiriitoja sotatavoitteiden suhteen. Israel on esimerkiksi pommittanut Iranin energiakohteita, kuten öljyvarastoja, mistä Yhdysvallat ei ole tiettävästi ollut mielissään.

Öljykriisi muhii

Paine Yhdysvaltojen suuntaan on kasvanut Lähi-idässä muhivan öljykriisin myötä. Valkoisen talon neuvonantajat ovat suositelleet Trumpille sodan lopettamista.

Tilanne on entisestään kriisiytynyt alkaneella viikolla. Näin siitä huolimatta, että eri tahot ovat sanoneet vapauttavansa markkinoille lisää öljyä varastoistaan.

Tilannetta on pahentanut Iranin päätös yrittää miinoittaa Hormuzinsalmi ja Irakissa tuleen syttyneet öljytankkerit. Irak ilmoittikin Suomen aikaa tiistaina sulkevansa kaikki öljysatamat.

Iran on sanonut hallitsevansa Hormuzinsalmea, jonka kautta kulkee noin viidennes maailman öljyliikenteestä. Jos salmi pysyy kiinni, ei sen kautta kulkevaa öljyä voida nopeasti korvata.

– Puhutaan vuosista, jotta se liikenne korvattaisiin, sanoi OP Pohjolan päästrategi Lippo Suominen MTV Uutisille tiistaina.