Suomen käsittely Venäjällä on lisääntynyt ja muuttunut vihamielisemmäksi.
Viime vuonna Venäjä käsitteli Suomea pilkallisempaan ja vihamielisempään sävyyn vuoteen 2024 verrattuna.
Asia käy ilmi tuoreesta valtioneuvoston kanslian strategisen viestinnän työryhmän katsauksesta.
Myös uutisoinnin intensiteetti verrattuna vuoteen 2024 kasvoi viime vuonna eli Venäjä käsitteli Suomea selvästi enemmän. Tähän on vaikuttanut selvästi Suomen lisääntyvä ja näkyvä toiminta osana Natoa.
"Lähellä Venäjän rajaa"
Suurin Suomeen liittyvä teema kerätyssä aineistossa koski Natoa ja Suomen sotilaallista toimintaa. Katsauksen mukaan Venäjä kuvaa Natoa uhkaavaksi toimijaksi.
Venäjä esimerkiksi korostaa Naton harjoittelevan "lähellä Venäjän rajaa", vaikka todellisuudessa samoilla alueilla on harjoiteltu jo kauan eikä siinä ole mitään uutta.
Suomen ja muiden Euroopan maiden varautumistoimintaa käytetään Venäjällä usein myös todisteena lännen muodostamasta sotilaallisesta uhasta.
Todellisuudessa varautuminen ei välttämättä millään tavalla kytkeydy sotilaalliseen uhkaan, vaan kyse on täysin normaalista varautumisesta.