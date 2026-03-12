Maajussi-Ida on törmännyt oletuksiin, ettei hän voi olla samaan aikaan naisellinen tehdessään työkseen hitsaushommia tai maanviljelyä.

Maajussille morsian -ohjelman 19. kauden esittelyjakso nähdään MTV3-kanavalla torstaina 12. maaliskuuta. Jaksossa tavataan kahdeksan 19–47-vuotiasta maajussia hevos-, vilja-, maito- ja luomuvihannestiloilta.

Yksi mukana olevista maajusseista on vihtiläinen maanviljelijä ja levyseppähitsaaja Ida, 20.

Ida kertoo esittelyjaksossa, että hänelle hyvä parisuhde on samojen arvojen jakamista, anteeksiantoa, ymmärtämistä ja luottamusta. Hän hakee vierelleen reipasta, ymmärtäväistä, rohkeaa ja lennokasta kumppania, jolta löytyy kiinnostusta maatilan töihin.

Autoja harrastava Ida toivoo tulevalta kumppaniltaan myös menopeleihin liittyvää tietämystä.

– Minulle merkitsee paljon, että mies on kätevä ja tietää paljon autoista ja korjaamisesta, että minä voisin olla välillä se nainen siinä suhteessa, hän sanoo jaksossa.

– Tykkään laittautua, meikata, laittaa korkoa ja lähteä hameen kanssa baanalle. Se ei vaikuta traktorilla ajamiseen tai hitsaamiseen mitenkään. Usein ihmiset ajattelevat, ettei se ole naisellista, tai että ei voi olla samaan aikaan naisellinen, kun tekee työkseen hitsaushommia tai maanviljelyä, hän jatkaa.