Viking Line on tehnyt tietomurrosta ilmoituksen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille ja tietosuojavaltuutetulle.

Laivayhtiö Viking Lineen kohdistuneessa tietomurrossa on vuotanut pääasiassa asiakkaiden yhteystietoja. Asiasta STT:lle kertoo yhtiön viestintäjohtaja Johanna Boijer-Svahnström.



Tietomurto tapahtui tällä viikolla laivayhtiön alihankkijalla Digitalist Experience Oy:llä.



Tietomurto kohdistui tax free -tuotteiden ennakkotilauksia tehneisiin asiakkaisiin. Boijer-Svahnströmin mukaan tietomurto ei koske koko asiakasrekisteriä tai matkustajatietoja eikä arkaluonteisia tietoja ole vuotanut.



Asia on yhä laivayhtiön selvityksessä. Viestintäjohtajan mukaan tiedossa ei ole, kuinka montaa asiakasta tietomurto koskee, mutta kyse ei ole sadoistatuhansista ihmisistä. Varmuutta ei ole siitä, onko asiakkaiden tietoja julkaistu verkossa.