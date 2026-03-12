Washingtoniin ilmestyi jättimäinen patsas, joka kuvaa presidenttiä ja tuomittua seksuaalirikollista.

Monet muistavat Titanic-elokuvan kohtauksen, jossa Jack ja Rose katsovat horisonttiin laivan kannella kädet sivulle levitettynä. Samaisessa paikassa aiemmin elokuvassa Leonardo DiCaprio huutaa tunnetun I'm the king of the world -repliikkinsä (suom. Olen maailman kuningas).

Samanniminen patsas ilmestyi Yhdysvaltojen pääkaupungin Washington D.C.:n kuuluisan National Mall -puiston kupeeseen tiistaina, kertoo muun muassa Reuters.

Patsas kuvaa kuitenkin elokuvahahmojen sijaan presidentti Donald Trumpia ja tuomittua seksuaalirikollista Jeffrey Epsteiniä.

Patsas esittää kaksikon kuvitteellisella laivan kannella kädet ja suupielet levitettynä. Taideinstallaation kivijalassa on teksti, joka vertaa Jackin ja Rosen sekä Trumpin ja Epsteinin suhdetta toisiinsa.

– Suhde, joka vaikuttaa olleen rakennettu luksusmatkailun, riehakkaiden juhlien ja salaisten alastonkuvien varaan, taideinstallaation kivijalassa oleva teksti kuuluu.

Kansasista pääkaupunkiin vierailulle saapunut Mia pitää vertauskuvaa osuvana.