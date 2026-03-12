Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi torstaina perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
Mauri Peltokangas oli ajanut elokuussa Ylöjärvellä 135 km/h alueella, jossa oli 80 kilometrin nopeusrajoitus.
Peltokangas myönsi teon ja asia käsiteltiin käräjäoikeudessa kirjallisessa menettelyssä.
Käräjäoikeus tuomitsi Peltokankaan 60 päiväsakkoon, joista koituu hänen tuloillaan maksettavaa 5 400 euroa.
60-vuotias Peltokangas on toisen kauden kansanedustaja Vaasan vaalipiiristä.