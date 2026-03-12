Suomeen tulee lisää vankipaikkoja.
Helsingin ja Kylmäkosken vankiloiden yhteyteen rakennetaan siirrettäviä vankilarakennuksia, niin sanottuja moduuliselliosastoja.
Oikeusministeriö kertoi asiasta torstaina, kun valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta oli hyväksynyt hankkeiden vuokrasopimukset.
Uusien selliosastojen rakentaminen alkaa toukokuussa, ja tilat valmistuvat tämän vuoden loppuun mennessä.
Lisää vankipaikkoja saadaan 120 Helsinkiin ja 60 Pirkanmaan Kylmäkoskelle.
Suljettuja vankipaikkoja saadaan lisää, kun Turun vankilan yhteyteen rakennetaan lisärakennus ja Pohjois-Pohjanmaan Pelsosta siirretään selliosasto Hämeenlinnan vankilan yhteyteen.
Lisäksi Pirkanmaalle Lempäälään rakennetaan kokonaan uusi vankila.
Hankkeisiin on osoitettu lisämäärärahaa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2026–2029. Uusia suljettuja vankipaikkoja saadaan yhteensä noin 450.
Oikeusministeriön mukaan vankimäärä on ollut jo pidempään nousussa ja hallitusohjelman mukaiset rangaistusten kiristykset kasvattavat määrää tulevina vuosina.