Onko Donald Trump vain toistamassa Venezuelan operaatiota Iranissa, kysyy kommentissaan MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki.

Olisi helpottavaa luottaa, että iskut Iraniin ovat osa Yhdysvaltain suurta, hallittua suunnitelmaa, jossa pääroolissa on Iranin kansan tulevaisuus. Toivottavasti näin on, mutta on myös mahdollista, että Valkoinen talo on voimansa tunnossa toistamassa Venezuelan operaatiota. Iran ei kuitenkaan ole mikään Venezuela.

– Sanon Iranin suurelle ja ylpeälle kansalle tänä iltana, että vapautenne hetki on käsillä. Pysykää suojassa. Älkää poistuko kodeistanne. Ulkona on erittäin vaarallista. Pommeja putoaa kaikkialle. Kun olemme valmiit, ottakaa hallituksenne haltuun. Se on teidän otettavissanne.

Näin julisti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kahdeksan minuuttia kestävällä videolla, joka julkaistiin hänen Truth Social -alustallaan.

”Valta kansalle” kuulostaa hyvältä, mutta samalla Trumpin lausunto sisältää vahvan olettamuksen: Kun Yhdysvallat on tehnyt ilmaiskuja Iraniin, nyt Iranin kansa varmaankin aikoo ryhtyä kansannousuun ja vallankumoukseen. Eikö niin?

Myönnetään, onhan tässä vallankumoukseen aineksia, mutta ei läheskään varmasti. Oikeastaan pikemminkin päinvastoin.

Saappaat santaan

Historia ei juurikaan tunne esimerkkejä, jossa valtiojohto olisi jossain isossa maassa saatu vaihdettua pelkillä ilmaiskuilla. Sellainen yleensä vaatii maasotaa, ”boots on the ground”, ja se on jo ihan eri asia.

Parhaimmillaankin tulos on vähintäänkin epävarma, pahimmillaan verinen sekasorto joka läikkyy kaikkialle - ehkä Eurooppaan asti.

Jos nyt mietitään vaikkapa Irakin sotaa tai Afganistania: Irakissa Yhdysvallat ajautui 911-iskujen jälkeen laajamittaiseen ja vaikeaan operaatioon, Saddam Husseinin ja joukkotuhoaseiden metsästykseen, pitkään miehitykseen ja käytännössä vuosikausien sissisotaan.

Afganistanissa päädyttiin tekohengittämään valtiota ulkoapäin noin kaksikymmentä vuotta, ja kun sitten Yhdysvallat lopulta veti joukkonsa 2021, valmiiksi horjuva hallinto luhistui kokonaan ja ääri-islamilainen Taleban valtasi maan silmänräpäyksessä ja nyt siellä ollaan taas uskonnollisessa hirmuhallinnossa.

Irania ei lyödä laudalta helposti

Joku voi tähän sanoa että entäs Venezuela? Siellähän tehtiin lyhyessä ajassa ilmaiskuja, presidentti Nicolás Maduro vain noudettiin pois tuomiolle Yhdysvaltoihin. Pelattiin pois kuin shakkipelissä.

Tämän logiikan suuri ongelma on se, että Iran ei ole mikään Venezuela. Venezuela oli hauras, alueellinen autoritaarinen öljyvaltio, Maduron varassa pyörivä yhden miehen show. Iran taas on ideologinen, sotilaallisesti organisoitunut alueellinen suurvalta, kolme kertaa suurempi kuin Venezuela. Lisäksi edesmennyt korkein johtaja Ali Khamenei oli jo vanha mies, lähemmäs 90-vuotias. Kyllä hänen väistymiseensä oli Iranissa valmistauduttu ja varamiehet mietitty.

Palaan vielä alkuperäiseen ajatukseeni: Olisi mukavaa voida ajatella, että maailmaa johdetaan niin että joka asiaan on shakkimestarin peliä muistuttava askel-askeleelta -suunnitelma, jossa kaikki on otettu tarkasti huomioon.

Käytännössä Valkoisesta talosta on kuitenkin poistettu tällä kaudella valtavasti turvallisuuspolitiikan osaamista ja tilalle nostettu miehiä, joiden keskeisin ominaisuus on uskollisuus presidentti Trumpille. Sen tyyppiset henkilöt eivät välttämättä osaa tai halua kyseenalaistaa presidentin suunnitelmia vaikka niissä olisi valtaviakin riskejä tai logiikan aukkoja.

Tämä johtaa siihen kysymykseen, onko Valkoinen talo varmasti varautunut siihen, kuinka isojen riskien kanssa Iranissa ollaan tekemisissä tästä eteenpäin ja ymmärretäänkö siellä, että tämä ei ole Venezuela.

On toki mahdollista ja toivottavaa että kaikkeen on varauduttu. On mahdollista että kulisseissa on huolellisesti etukäteen rakennettu A- B- ja C-suunnitelmat mm. siitä ketkä voisivat olla Khamenein jälkeen uusia, kenties maltillisempia ja Yhdysvalloille suopeampia johtajia ja miten savupatsaiden alta lopulta kuoriutuu toimiva valtio.

Mutta on myös mahdollista, että näin ei ole ja pakka on todellisuudessa ihan levällään. Lähipäivät näyttävät missä mennään.