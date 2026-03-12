Yhdysvallat on vähätellyt Venäjän roolia Iranin auttamisessa.

Venäjä auttaa Irania käyttämään droonejaan tehokkaammin, sanoo länsimainen tiedustelupalvelulähde yhdysvaltalaismedia CNN:lle.

– Yleinen tuki on nyt muuttumassa huolestuttavammaksi, lähde sanoo.

Tiedusteluviranomaisen mukaan Venäjä kertoo Iranille, miten iskeä Lähi-idän maihin ja amerikkalaiskohteisiin Ukrainan sodasta oppimillaan taktiikoilla.

Iranin droonit ovatkin olleet "odottamattoman tehokkaita" Lähi-idän maiden ilmapuolustuksien läpäisemisessä, CNN kirjoittaa.

CNN:n tiedustelulähde ei suostunut kertomaan yksityiskohtia Venäjän Iranille antamasta taktisesta avusta.

Tiedossa kuitenkin on, että Iran on käyttänyt drooneja aaltomaisesti ja ne vaihtavat jatkuvasti lentosuuntaansa, mikä tekee mahdollisen kohteen ennakoimista hankalaa.

Jo aiemmin yhdysvaltalaislehti Washington Post (WP) paljasti Venäjän antavan Iranille kohdetietoja. CNN:n tieto taktisesta tuesta on uusi paljastus.

Presidentti Trump on kommentoinut WP:n tietoja sanomalla, että "jos he (venäläiset) jakavat tietoja, eivät ne paljoakaan hyödytä".

Yhdysvaltojen erityislähettiläs Steve Witkoff totesi maanantaina, ettei hän voi vahvistaa, onko Venäjä jakanut tiedustelutietoa Iranille.

Sen sijaan Witkoff totesi, että venäläiset ovat sanoneet puhelimitse Trumpille, ettei Kreml ole auttanut Irania. Witkoffin mukaan Yhdysvallat voi "luottaa heidän sanaansa".

Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt oli asteen tiukempi. Hänen mukaansa Trump ja Witkoff ovat viestittäneet Venäjälle, ettei he "olisi tyytyväisiä", jos Kreml jakaa tiedustelutietojaan.

Demokraattipuolueen edustajat ovat ihmetelleet, miksi republikaanipresidentti Trump suhtautuu niin vähättelevästi tiedusteluväitteisiin. Lisää aiheesta voi lukea alla olevasta linkistä.

Venäjä on potentiaalisesti oiva apu drooniopeissa, sillä sen omat kyvyt ja taidot lennokkien suhteen ovat kehittyneet valtavasti Ukrainan sodan myötä.

Iran on käyttänyt drooni-iskuissaan paljon itse kehittämiään Shahed-drooneja. Kyseisten droonien massatuotannosta vastaa tätä nykyä Venäjä, joka iskee käytännössä päivittäin ukrainalaiskohteisiin sadoilla ja taas sadoilla drooneilla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä on "alkanut tukea Irania drooneilla ja ehdottomasti auttaa ohjusten kanssa".

