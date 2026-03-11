Iranin hallitseman Hormuzinsalmen vaikutukset tuntuvat Suomessa saakka.

Iran on sulkenut Hormuzinsalmen vastauksena Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäykselle. Tällä hetkellä öljykuljetukset ovat käytännössä loppuneet alueella.

MTV:n taloustoimittaja Anu Korhonen ja ulkomaan toimituksen päällikkö Mirja Kivimäki arvioivat, ettei tilanteen ratkeaminen ole yksioikoista.

– Hormuzinsalmi on energiakuljetusten suuri valtasuoni, Kivimäki kuvailee.

Vaikka Suomen käyttämä öljy ei tulisikaan kyseisen salmen läpi, rahtiliikenteen loppuminen vaikuttaa vääjäämättä maailmanmarkkinoihin ja sitä myötä globaaliin öljyn hintatasoon.

– Noin viidennes maailman öljystä kulkee Hormuzinsalmen kautta ja kun Iran sitä yrittää tukkia, on se ikään kuin heidän "ydinaseensa", Korhonen sanoo.

Yhdysvaltalainen uutiskanava CNN kertoi eilen lähteisiinsä perustuen, että Iran olisi alkanut miinoittaa Hormuzinsalmea. Yhdysvallat on kertonut tuhonneensa useita miina-aluksia alueella.

Energiamarkkinoiden sotkeminen on Iranille erinomainen keino vaikuttaa sotatoimien lopettamiseen.

– Totta kai heidän kannattaa laittaa liikenne niin sekaisin kuin mahdollista, koska se aiheuttaa alueellista ja globaalia epätasapainoa, Kivimäki kertoo.

Mitä Hormuzinsalmen sulku tarkoittaa suomalaisten kukkaroille? Katso koko analyysi videolta artikkelin alusta.

Epätasapaino sataa Venäjän laariin

Energiamarkkinoiden sotkemisella on vaikutuksia myös Venäjän öljyteollisuuteen.

Venäjä toivoo, että pakotteita lievenettäisiin Iranin tilanteen vuoksi.

– EU on käytännössä lopettanut venäläisen öljyn ostamisen Ukrainan sodan aloittamisen jälkeen. Kun markkinat ovat sekaisin, voi se osaltaan lisätä myös venäläisen öljyn houkuttelevuutta.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen johtaja Aki Kangasharju arvioi MTV:n Asian ytimessä -ohjelmassa aiemmin tällä viikolla, että salmen pitkäaikainen sulku voi sakkauttaa Suomen talouden kasvun.

– Jos salmella olisi vain kolmannes käytössä, sillä oli todella merkittävät vaikutukset Euroopan kasvuun, Kangasharju kertoi.

– Nyt kun salmi on kokonaan kiinni ja näyttää siltä, että kiinniolo jatkuu, potentiaali on merkittävälle muutokselle.

Korhonen arvioi, ettei Suomen heikkoon talouskasvuun kaivattaisi yhtään lisäkapulaa rattaisiin.

– Ihmiset pitäisi saada kuluttamaan rahaa. Kun ei kuluteta, se näkyy palvelualoilla, eikä alalla pystytä työllistämään.

Kivimäki nostaa esiin Suomen maantieteellisen sijainnin ja kuljetusten tuomat lisähaasteet sekä kustannukset.

– Suomi on pitkä maa ja iso osa vaikutuksista tulevat kuljetuksista, koska maayhteys Venäjälle on kiinni. Meille kuljetettavat asiat tulee pitkälti meriteitse ja sitä kautta vaikutus Suomeen on eri verrattuna moniin Euroopan maihin, Kivimäki muistuttaa.

Katso koko keskustelu artikkelin alussa olevalta videolta tai MTV Katsomosta.