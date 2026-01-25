Minneapolisin pormestarin mukaan kaupungissa on alkuvuodesta ollut vain kolme henkirikosta, joista kahdessa epäilty tekijä on maahanmuuttoviranomainen.

Minneapolisin kaupunki on pyytänyt Minnesotan kansalliskaartia paikallisen poliisin avuksi, kun viranomaiset vastaavat lauantaisen ampumisen jälkeiseen tilanteeseen.

Kaupungin tiedotteen mukaan kansalliskaarti avustaisi paikallisen yhteisön turvaamisessa ampumispaikan lähistöllä.

Hennepinin piirikunnan sheriffi Dawanna Witt on niin ikään pyytänyt kansalliskaartin tukea poliisin toimintaan maahanmuuttopoliisi ICE:n käyttämän liittovaltion rakennuksen luona. Minneapolis sijaitsee Hennepinin piirikunnassa.

Minnesotan kuvernööri Tim Walz on vahvistanut tarjoavansa kansalliskaartin apua paikallisviranomaisille.

Yhdysvaltain rajavartiosto ampui lauantaina kiinniottotilanteessa yhdysvaltalaismiehen, jolla oli laillinen ase. New York Timesin ja Bellingcatin videoanalyysin mukaan ase oli otettu pois miehen hallusta ennen ampumista.

Minnesota Star Tribune -lehden mukaan viranomaisten luoteihin kuoli Minneapolisin eteläosassa asunut 37-vuotias valkoinen mies, joka työskenteli hoitajana teho-osastolla. Minneapolisin poliisin mukaan miehellä ei ollut rikoshistoriaa eikä parkkisakkoja vakavampia rikkomuksia.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julkaisi ampumisen jälkeen kuvan miehen hallussa olleesta aseesta.

– Tässä on asemiehen ase, ladattu (kahden täyden lisälippaan kanssa!) ja valmis toimintaan, Trump kirjoitti päivityksessään.

Trump syytti osavaltion poliitikkoja ja viranomaisia siitä, etteivät he pyri suojaamaan maahanmuuttoviranomaisten toimintaa.

"Kaaos maahanmuuttoviranomaisten syytä"

Minneapolisin pormestari Jacob Freyn mukaan kaupunki vaatii maanantaina tuomioistuimelta päätöstä, joka estäisi väliaikaisesti maahanmuuttoviranomaisten operaation Minneapolisissa.

– Näkemämme kaaos on suoraan ICE:n, rajavartioston sekä liittovaltion hallinnon luomaa, Frey sanoi tiedotustilaisuudessa lauantaina.

Freyn mukaan Minneapolisissa on ollut alkuvuodesta vain kolme henkirikosta, joista kahdessa tekijänä on ollut maahanmuuttoviranomainen. Tammikuun 7. päivä ICE:n edustaja ampui 37-vuotiaan naisen Minneapolisin eteläosassa.

Trumpin hallinto puolustaa viranomaisia

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon edustajat ovat puolustaneet viranomaisten toimintaa tuoreimman ampumistapauksen jälkeen.

Oikeusministeri Pam Bondi syytti Minnesotan johtajien luoneen olosuhteita, joissa viranomaisiin kohdistetaan väkivaltaa. Hän ei ottanut suoraan kantaa ampumistapauksen kulkuun.

Kansallisen turvallisuuden ministeri Kristi Noemin mukaan aseistettu henkilö oli lähestynyt rajavartioston edustajia.

Noem sanoi viranomaisten yrittäneen ottaa asetta henkilöltä, mutta tämä oli vastustanut väkivaltaisesti.

Tapauksesta levinneen videomateriaalin perusteella Noemin kertoma kuvaus tapahtumista ei pidä paikkaansa.

Yhdysvaltain senaatin demokraattiedustajat uhkaavat kaataa liittovaltion rahoitusta koskevan lakipaketin, jos siinä on mukana maahanmuuttoasioista vastaavan sisäisen turvallisuuden ministeriön rahoitus.

1:19 Katso aiheesta 24.1. julkaistu uutisjuttu.

Kansallinen asejärjestö vaati tutkintaa

Paikallinen aserajoituksia vastustava järjestö Minnesota Gun Owners Caucus kertoo pitävänsä Minneapolisin ampumistapausta erittäin huolestuttavana.

Järjestön mukaan todisteita ei ole esitetty sen puolesta, että ampumisen uhriksi joutunut mies oli pyrkinyt vahingoittamaan viranomaisia.

– Kaikilla rauhanomaisesti toimivilla minnesotalaisilla on oikeus kantaa asetta – myös mielenosoituksiin osallistuessaan, niitä sivusta seuratessaan tai (sananvapauden takaavan) perustuslain ensimmäisen lisäyksen takaamia oikeuksia käyttäessään, järjestö kertoi tiedotteessaan.

Yhdysvalloissa maanlaajuisesti toimiva Gun Owners of America -järjestö vaati ampumisen jälkeen maan oikeusministeriöltä täyttä ja läpinäkyvää tutkintaa tapahtuneesta.

Gun Owners of America tyrmäsi Trumpin hallinnon nimittämän piirisyyttäjän Bill Essaylin lausunnon, jonka mukaan lainvalvontaviranomaisilla olisi erittäin todennäköisesti oikeutus ampua heitä lähestyviä aseistautuneita ihmisiä.

Järjestö ilmaisi lausuntonsa lopussa tukensa ICE:n ja rajavartioston lainvalvontatoimille.

Vaikutusvaltainen National Rifle Association (NRA) kommentoi niin ikään Essaylin lausuntoa. Järjestö kuvaili ulostuloa vaaralliseksi ja vääräksi.

Aiemmassa lausunnossaan NRA syytti demokraattipoliitikkoja lainvalvontaviranomaisiin kohdistuvan väkivallan lietsonnasta ja kehotti odottamaan, että ampuminen saadaan tutkittua.