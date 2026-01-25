Yhdysvaltain entinen presidentti on kommentoinut Minneapolisin tapahtumia.
Yhdysvalloissa Minnesotan osavaltiossa lauantaina tehdyn ampumisen täytyy olla jokaiselle herätys siitä, että Yhdysvaltojen perusarvot ovat hyökkäyksen alla, sanovat maan entinen presidentti Barack Obama ja hänen puolisonsa Michelle Obama lausunnossaan.
Ainakin yksi liittovaltion agentti ampui lauantaina 37-vuotiaan miehen kuoliaaksi Minneapolisissa. Agenttien mukaan kyse oli itsepuolustuksesta.
Tammikuun alussa maahanmuuttopoliisi ICE:n edustaja ampui Minneapolisissa naisen kuoliaaksi. Myös tuolloin agentit puolustautuivat sanomalla, että kyseessä oli itsepuolustustarkoituksessa tehty ampuminen.
Molemmat ammutut olivat Yhdysvaltain kansalaisia.