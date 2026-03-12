Toyotan Oliver Solberg aloitti Kenian MM-rallin vahvasti rajuissa olosuhteissa.

Kenian MM-ralli käynnistyi yli 24 kilometrin mittaisella erikoiskokeella ja olosuhteet olivat heti rajut sateen vuoksi.

Ensimmäisinä etapille startanneet Oliver Solberg ja Elfyn Evans ehtivät pahimman sateen alta pois, mutta heidän jälkeensä lähteneet kuskit joutuivat mutaisissa olosuhteissa kauas kaksikon vauhdista.

Solberg täräytti pohjat 30 sekunnin erolla Evansiin. Kolmanneksi nopeinta vauhtia pitänyt Sebastien Ogier jäi minuutin ja 9,3 sekuntia.

Neljänneksi nopein ollut Takamoto Katsuta oli erikoiskokeen jälkeen tuohtunut kohtaamiensa haasteiden vuoksi.

– Juuri ennen starttia menetimme yhteyden Aaroniin (kartanlukija Johnston), joten ajoin koko matkan ilman nuotteja. Helvettiläinen. Tämä on typerää. En halua olla täällä enää, Katsuta tylytti.

Suomalaiskaksikko Sami Pajari ja Esapekka Lappi eivät kyenneet vastaamaan kärkivauhtiin lainkaan. Pajari oli 5:s nopein (+2.10,2) ja Lappi 9:s (+2.40,8)

– Ei ole minkäänlaista pitoa. Auto ei pysähdy, eikä se käänny. Luisuu vain. Vaikka aika hiljaa tulee, niin silti on tilanteita. En oikein ymmärrä, miten tuonne pitäisi ajaa, ettei olisi riskiä, Lappi manaa.

EK1:n tulokset: