Poliisi tutkii Vaasassa viikonloppuna tapahtunutta tappoa.
Poliisi epäilee, että Vaasan Ristinummella on tehty tappo. Hätäkeskus sai sunnuntaina iltapäivällä ilmoituksen asunnossa olevasta tajuttomasta henkilöstä. Asunnossa vieraillut ensihoito totesi naisen kuitenkin elottomaksi.
Paikalle kutsutulle poliisille heräsi epäilys, että rikoksen taustalla saattaa olla rikos.
Tänään Pohjanmaan käräjäoikeus vangitsi kolmikymppisen miehen todennäköisin syin epäiltynä taposta. Mies oli kuolleena löydetyn naisen kanssa suhteessa.
– Esitutkinnan yhteydessä on tullut esiin myös viitteitä siitä, että suhteessa olisi esiintynyt väkivaltaa. Poliisin tietoon tällaisia tapauksia ei kuitenkaan ole aiemmin tullut esitutkinnan kautta, poliisi kertoo tiedotteessa.
