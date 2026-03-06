Kolmea miestä syytettiin murhasta. Käräjäoikeuden mukaan kahden osalta syyllisyys jäi kuitenkin näyttämättä.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut elinkautiseen miehen, joka oikeuden mukaan murhasi toisen miehen Raaseporissa helmikuussa 2025. Käräjäoikeus antoi tuomionsa perjantaina.

Syyttäjä vaati kaikkiaan kolmelle miehelle rangaistusta murhasta. Oikeus kuitenkin katsoi, että kahden miehen osalta jäi näyttämättä, että he olisivat syyllistyneet syytteessä kuvattuihin tekoihin.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun kolme syytettynä ollutta miestä saapuivat Suomeen ja tapasivat sittemmin murhatun uhrin Helsingissä. Miesten kertomuksen mukaan uhrin oli määrä auttaa kahta surmapäivänä saapunutta miestä autokaupoissa. Myös tuomittu ja uhri olivat aiemmin saapuneet Suomeen ulkomailta.

Uhri löydettiin huvilalta – tekijä kiinni Puolasta

Miehet ajoivat Helsingistä Raaseporissa sijaitsevalle huvilalle, josta uhrin ruumis myöhemmin löydettiin. Kolme muuta miestä olivat siinä vaiheessa jo matkustaneet Helsingin kautta Tallinnaan ja sieltä eteenpäin Puolaan, josta heidät lopulta saatiin kiinni.

43-vuotias tuomittu sanoi uhrin hyökänneen huvilan terassilla hänen kimppuunsa. Tappelun aikana mies löi omien sanojensa mukaan uhria tämän omalla puukolla itsepuolustustarkoituksessa.

Oikeuden mukaan miehen selitys tappelusta ei uskottavasti selittänyt uhrilla olleita lukuisia vakavia vammoja, eikä kyseessä oikeuden mukaan ollut myöskään itsepuolustus. Uhri kuoli voimakkaan pään sivulle vääntämisen seurauksena tulleeseen niskavammaan.

Oikeus katsoo teon aiheuttaneen uhrille suurta tuskaa.

– (Uhrilla) on väkivallan seurauksena ollut useita vakavia vammoja jo ennen kuoleman aiheuttaneen vamman syntymistä. Nämä seikat huomioon ottaen tekoa on pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä, kirjoittaa oikeus tuomion perusteluissa.

Oikeus: Selitykset epäuskottavia

Oikeuden mukaan syytteestä vapautetut 47- ja 45-vuotiaat miehet väittivät tavanneensa Puolasta Suomeen tultuaan murhasta tuomitun miehen Helsingissä sattumalta ja tämän kautta tavanneensa uhrin. He saapuivat Suomeen surmapäivänä ja poistuivat saman päivän iltana.

Oikeus piti 47- ja 45-vuotiaiden miesten selityksiä myös huvilan tapahtumista epäuskottavina. Miehet väittivät olleensa tapahtumien aikaan sisällä huvilassa, eivätkä he omien sanojensa mukaan olleet tietoisia siitä, mitä ulkona tapahtuu.

Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että asiassa jäi näyttämättä, että 47- ja 45-vuotiaat miehet olisivat huvilalla kohdistaneet uhriin väkivaltaa.

– Vaikka vastaajien kertomukset eivät edeltä ilmenevällä tavalla ole olleet uskottavia, on syyttäjän näytettävä syyte toteen, eikä vastaajien kertomusten epäuskottavuus lisää syyttäjän syytteen tueksi esittämän näytön todistusvoimaa, kirjoittaa oikeus.

Bartlomiej Balazy, 43, tuomittiin murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Kahden muun miehen osalta syyte murhasta hylättiin.

