Minna Suomisen katoamismysteerin käsittely alkaa Turussa. Epäilty kiistää rikoksen.
Vuosikausia pimeänä pysyneen henkirikoksen käsittely alkaa tänään maanantaina Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa kello 9.
Minna Suomisen kuolemasta on ehtinyt kulua nyt 14 vuotta. Perheenäiti katosi miesystävänsä asunnolta 21. tammikuuta 2012.
Surmatyöstä epäiltyä 35-vuotiasta naista on tarkoitus kuulla tiistaina.
Maanantaina oikeudessa käydään läpi kirjallisia todisteita. Epäilty nainen on kiistänyt rikoksen.
MTV uutiset seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä, ja tätä juttua päivitetään oikeudenkäynnin aikana.
Tästä on kyse
Minna Suomisen tapaukseen liittyy useita erityispiirteitä.
Suomisen ystävä teki naisesta katoamisilmoituksen, ja Lounais-Suomen poliisi tutkikin Suomisen tapausta ensin katoamisena.
Viimeisen kerran Suomisen pankkikorttia käytettiin 28. tammikuuta, mutta poliisi ei ole kertonut kuka pankkikorttia on käyttänyt.
Suomisen miesystävä kuoli pian Suomisen katoamisen jälkeen.
Puoli vuotta katoamisen jälkeen poliisi alkoi tutkia tapahtunutta henkirikoksena.
Taposta syytetty nainen oli Suomisen katoamisen jälkeen vangittuna, mutta sittemmin vapautettiin. Poliisi alkoi tutkia tapausta uudestaan syksyllä 2023.
Minna Suomisen tappoa käsitellään oikeudessa tällä viikolla.MTV / AOP
Lue myös: Tästä on kys perheenäiti Minna Suomisen tapauksessa – ruumis edelleen kateissa
Poliisin mukaan Suomisen ruumis paloiteltiin, vietiin jätesäkkeinä autoon ja kuljetettiin noin tunnin ajomatkan päähän. Poliisin mukaan jätesäkit heitettiin pieneltä sillalta jokeen.
Poliisi pyysi myös yleisöltä vihjeitä sillan tunnistamiseksi.
Minna Suomisen ruumista ei ole tiettävästi löydetty.
Poliisi on kertonut aiemmin myös harkitsevansa murhasyytettä.
Myös Keskusrikospoliisi (KRP) on tutkinut juttua. Lounais-Suomen poliisi avasi tutkinnan uudestaan vuonna 2023.
Minna Suomisen oikeudenkäynnin oli määrä alkaa lokakuussa 2025, mutta se siirtyi nyt helmikuulle tuomarin sairastumisen vuoksi.
Tapaukseen liittyen poliisi on aiemmin tutkinut myös hautarauhan rikkomista, mutta sen syyteoikeus on ehtinyt vanhentua. Tappo on aiemmin vanhentunut 20 vuodessa, mutta vuodenvaihteessa rikosnimike muuttui vanhentumattomaksi rikokseksi.