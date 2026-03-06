Lounais-Suomen poliisi kertoo jatkaneensa Turussa tiistaina tapahtuneen epäillyn tapon esitutkintaa.
Poliisi epäilee 43-vuotiaan miehen surmanneen entisen puolisonsa Turun Haritussa tiistaina.
Epäilty teko tapahtui yksityisasunnossa Savonkadulla. Poliisi sai ilmoituksen väkivallanteosta aamupäivällä kello 11.35 ja löysi asunnosta väkivallan seurauksena menehtyneen nelikymppisen naisen.
Poliisi otti lyhyiden etsintöjen jälkeen teosta epäillyn 43-vuotiaan miehen, kiinni Ilpoisista. Mies on uhrin entinen puoliso. Asunnossa oli tapahtumien aikaan myös alaikäinen perheenjäsen, jonka epäillään joutuneen tilanteessa miehen pahoinpitelemäksi.
− Uhri kuoli fyysisen väkivallan sekä teräaseen käytön seurauksena, mutta tarkempaa tekotapaa poliisi ei voi vielä tutkinnallisista syistä avata, toteaa asian tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Järvenpää.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi miehen tänään taposta ja pahoinpitelystä epäiltynä.
Poliisi on esitutkinnassa selvittänyt tapahtumia kuulusteluin sekä suorittanut teknistä tutkintaa.