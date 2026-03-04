Käräjäoikeuden mukaan nainen tapettiin elokuussa. Ruumis löytyi maastoon haudattuna vasta lokakuussa.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut vuosien vankeuteen miehen, joka oikeuden mukaan tappoi vaimonsa Luumäellä viime syksynä.

Tapaa, jolla nainen tapettiin, ei ole pystytty selvittämään. Oikeus kuitenkin katsoo, että mies tappoi uhrin viime elokuussa kohdistamalla tähän voimakasta ja todennäköisesti runsasta verenvuotoa aiheuttanutta väkivaltaa.

Uhrilta oli esimerkiksi murtunut kylkiluita, minkä lisäksi hänellä oli mustelmia eri puolilla ylävartaloa.

– Huomioiden hänellä todetut vammat sekä (miehen) epäuskottavat selitykset jälkitoimilleen ja monin eri tavoin tapahtunut tekojen peittely, käräjäoikeus katsoo, että (miehen) on vähintäänkin täytynyt pitää (uhrin) kuolemaa menettelynsä varsin todennäköisenä seurauksena, kirjoittaa oikeus tuomionsa perusteluissa.

Tapon jälkeen mies poistui oikeuden mukaan ensin asunnosta, mutta palasi myöhemmin ja kuljetti uhrin ruumiin löytöpaikalle.

Naisen ruumis löytyi lokakuussa maastoon haudattuna. Mies itse selitti menneensä naisen kuolemasta paniikkiin ja piilottaneensa ruumiin sen vuoksi.

Vitaly Kelkka, 58, tuomittiin taposta ja hautarauhan rikkomisesta kymmenen vuoden ja kymmenen kuukauden vankeusrangaistukseen.

Oikeus: Syyllisyydestä ei varteenotettavaa epäilyä

Käräjäoikeuden mukaan miehen syyllisyyttä henkirikokseen tukee se, että mies pyrki oikeuden mukaan harhauttamaan esitutkintaviranomaisia esimerkiksi keksimällä erilaisia kertomuksia naisen luonnollisista tai itseaiheutetuista kuolintavoista.

Oikeus katsoo, että kertomuksien muuttuminen heikensi merkittävästi niiden uskottavuutta myös oikeudessa.

– Lisäksi (mies) on kertonut oikeudessa muutoin hyvinkin tarkasti siitä, miten oli toiminut ja mitä oli tehnyt (uhrin) kuoleman jälkeen, mutta hän ei ole muistanut, mihin oli heittänyt maton, johon oli kertomansa mukaan käärinyt (uhrin) ruumiin, kirjoittaa oikeus.

Oikeus katsoo tulleen selvitetyksi miehen olleen aiemminkin väkivaltainen uhria kohtaan, eikä tutkinnassa tullut uhrin kuolemalle luonnollista selitystä. Käräjäoikeuden mukaan miehen syyllisyydestä ei näin ollen jäänyt varteenotettavaa epäilyä.

