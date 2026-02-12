Minna Suomisen taposta syytetty sanoo, että ruumiin osat on heitetty sillalta virtaavaan veteen, mutta oikeaa paikkaa saati ruumista ei ole onnistuttu löytämään.

Vuona 2012 tapetun Minna Suomisen ruumis on edelleen kateissa. Poliisin tutkinnassa eri todistajat ovat kertoneet useita mahdollisia kuulopuheitaan tai arvauksiaan ruumiin hävittämisestä.

Taposta syytetty 35-vuotias nainen on kertonut vuodesta 2012 alkaen, että hän oli mukana ruumiin hävittämismatkalla, ja ruumiin osat heitettiin virtaavaan veteen.

Nainen on kiistänyt kaiken väkivallan liittyen Suomisen kuolemaan, mutta on myöntänyt osallisuutensa ruumiin hävittämiseen yhdessä toisen henkilön kanssa.

Nainen sanoo, että Minna Suomisen surmasi tämän miesystävä. Miesystävä kuoli niin ikään vuonna 2012.

Oikeudenkäynti tapauksessa alkoi vasta tällä viikolla Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Kartalle on merkitty osoite, jossa Minna Suominen poliisin mukaan tapettiin.

Tällaisista paikoista on puhuttu

Poliisi kuulusteli asiaan liittyen useita ihmisiä. Yhtenevää kertomuksissa on se, että ruumis on todistajien mukaan hävitetty jätesäkeissä.

Joidenkin todistajien kertomukset perustuvat osaltaan pelkästään kuulopuheisiin tai huhuihin, joita alueella liikkui tuohon aikaan, eikä välttämättä omiin tietoihin tai havaintoihin.

Yksi todistaja, joka oli ollut aikanaan kyseisellä asunnolla ja nähnyt Minna Suomisen ruumiin kertoi kuulusteluissa syytetyn naisen ja Minna Suomisen miesystävän keskustelusta ruumiin hävittämisestä.

– He puhuivat vain jotakin hiekkamontusta, mutta en saanut käsitystä, missä tämä hiekkamonttu olisi ollut. Se oli ainoa asia, joka tuli heille mieleen, todistaja kertoi.

Taloyhtiö, jossa Minna Suominen kuoli.Poliisi

Toinen todistaja kertoi saaneensa puhelun ystävältään, joka oli muuttanut samaan taloon tai asuntoon Turussa, jossa nainen oli tapettu.

– (Nimi) kertoi tietävänsä myös minne naisen ruumis on tungettu. Naisen ruumis oli kuulemma tungettu johonkin kaivoon Mynämäellä, nainen kertoi.

Hän kertoi tämän poliisille sen jälkeen, kun oli nähnyt kaupan seinällä ilmoituksen kadonneesta Minna Suomisesta.

Myös eräs miestodistaja oli kuullut Turussa tapahtuneesta henkirikoksesta vuodelta 2012, jossa nainen olisi kääritty mattoon, viety Mynämäelle tai Raumalle ja upotettu kaivoon. Tämä kuitenkin perustui toisen käden tietoon ja ei ole myöskään varmaa, onko kyseessä saman henkirikoksen tarina.

Eräs miestodistaja taas oli kertonut naispuoliselle kaverilleen, että Minna Suomisen ruumiin palat olisi laitettu jätesäkkeihin ja ne olisi ripoteltu Vaasaan menevän tien varteen, ennen Poria.

– (Nimi) kertoi, että Minnaa ei tulla löytämään, koska jätesäkit on niin hyvin piilotettu.

Myöhemmin poliisi kysyi kyseiseltä mieheltä tästä, eikä hän muistanut enää sanoneensa tuolla tavalla.

– Mutta jos (nimi) niin sanoo, niin olen varmaankin näin hänelle kertonut. En näe mitään syytä, miksi hän valehtelisi sellaista. Olen varmaankin puhunut hänelle vain huvikseni paskaa, mies sanoi poliisin kuulusteluissa.

Vuonna 2012 yhdeksänvuotias poika teki myös karmivan löydön taloyhtiön roskakatoksessa lähellä Minna Suomisen henkirikospaikkaa.

Poika näki roskiksessa kaksi mustaa jätesäkkiä, jotka olivat kiinni. Lisäksi hän näki verta, vaatteita ja pakkausmuovia.

Pojan isä teki havainnosta ilmoituksen poliisille vuonna 2016 sen jälkeen, kun paikallisiin kauppoihin Pernossa oli tullut ilmoituksia, joissa kaivattiin havaintoja vuodelta 2012.

Taposta syytetty nainen kiisti oikeudessa jyrkästi, että tämä havainto liittyisi mitenkään Minna Suomisen ruumiin hävittämiseen.

Useat todistajat kertoivat kuulusteluissa pelkäävänsä asiasta puhumista, sillä pelkäsivät oman henkensä puolesta.

Näin syytetty kertoi

Syytetty on sanonut aina viime hetkiin saakka, että hävitti ruumiin yhdessä Suomisen miesystävän kanssa.

– Pohdimme erilaisia tapoja päästä pusseista eroon ja kävimme tosiaan myös ajellessamme jossain metsästyspaikassa. Siellä oli jokin riistakuoppa, jossa ilmeisesti yleensä eläinten osia, mutta nyt se oli tyhjä. Paikka oli aivan metsässä. Kuopan lähellä oli jokin mökki.

– (Suomisen miesystävä) ehdotti jossain vaiheessa ruumiin polttamista ja minäkin ehdotin myös ruumissäkkien tiputtamista vain jonnekin.

Hän kuitenkin muutti kertomusta viime vuonna, ja kertoi kolmannen henkilön osallistuneen ruumiin hävittämiseen. Tämä kolmas henkilö on kiistänyt osallisuutensa.

Syytetyn mukaan heillä ei ollut navigaattoria tai karttaa. Syytetty ei myöskään ole kotoisin tai asunut paikkakunnalla, joten hän ei tuntenut paikkoja.

Hän ei osannut kuulusteluissa sanoa esimerkiksi edes ilmansuuntaa, mihin he olivat lähteneet ajamaan. Ajomatkan pituudestakaan hän ei halunnut sanoa mitään, sillä oli omien sanojensa mukaan niin päihteiden vaikutuksen alaisena, ja asiasta oli kulunut aikaa jo kuulusteluvaiheessa.

– Huomasin jossain vaiheessa autossa ollessani, että ajamme sillan päältä ja alla oli joki, jonka näin virtaavan. Nostimme yhdessä jätesäkit autosta ja tiputimme ne yhdessä sillalta veteen.

– Mitään painoja tai muuta emme näihin säkkeihin pistäneet. Ajattelimme säkkien kyllä nousevan pintaan, ja joku ne todennäköisesti myöhemmin löytää. syytetty kertoi.

Nainen on kirjoittanut ja piirtänyt poliisille mahdollisen paikan, ja vuonna 2013 nainen on myös käynyt poliisin kanssa katsomassa mahdollisia paikkoja.

Syytetty piirsi aikanaan poliisille muistikuviensa perusteella ruumiin hävittämispaikan.

Naisen mukaan yksikään niistä ei ole ollut se paikka, josta Minnan Suomisen ruumiin palat on tiputettu.

Poliisi on suorittanut "lukuisia" eri tarkistuksia ympäri Lounais-Suomen aluetta, mutta Minna Suomisen ruumista ei ole kuitenkaan koskaan löytynyt.