Sunnuntain kotiutuslennolle on ulkoministeriön mukaan noin 160 paikkaa. Finnair valmistelee asiakkaidensa tuomista kotiin Omanin Masqatista ensi viikolla lennettävillä ylimääräisillä lennoilla.
Arabiemiraateissa oleskeleville suomalaisille on valmisteilla sunnuntaisen kotiutuslennon lisäksi ylimääräisiä, lentoyhtiö Finnairin operoimia lentoja ensi viikolle.
Finnair ilmoitti perjantaina valmistelevansa ylimääräisten lentojen lentämistä Omanin Masqatista Helsinkiin tuodakseen kotiin asiakkaitaan, jotka ovat peruttujen lentojen takia edelleen Arabiemiraattien Dubaissa.
– Me suunnitellaan ensi tiistaille erityistä lentoa jolla haetaan asiakkaita kotiin. Mehän ollaan koko ajan pyritty asiakkaille löytämään vaihtoehtoisia lentoja, mutta kun se tilanne on sellainen, että niitä lentoja perutaan koko ajan, niin se on ollut hyvin vaikeaa asiakkaiden saaminen sieltä kotiin, kertoo Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallgvist MTV Uutisille.
Finnairin palautuslento onnistuu kuitenkin vain, jos turvallisuustilanne sallii.
Ensimmäiselle lennolle mahtuu 300 henkeä
Ensimmäinen lento on tarkoitus lentää tiistaina 10. maaliskuuta ja seuraavat lennot myöhemmin samalla viikolla. Finnairilla on Dubaissa noin 1 200 asiakasta, joista noin 300 mahtuu mukaan ensimmäiselle lennolle.