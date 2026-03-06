Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Ensimmäinen lento on tarkoitus lentää tiistaina 10. maaliskuuta ja seuraavat lennot myöhemmin samalla viikolla. Finnairilla on Dubaissa noin 1 200 asiakasta, joista noin 300 mahtuu mukaan ensimmäiselle lennolle.

Finnairin palautuslento onnistuu kuitenkin vain, jos turvallisuustilanne sallii.

– Me suunnitellaan ensi tiistaille erityistä lentoa jolla haetaan asiakkaita kotiin. Mehän ollaan koko ajan pyritty asiakkaille löytämään vaihtoehtoisia lentoja, mutta kun se tilanne on sellainen, että niitä lentoja perutaan koko ajan, niin se on ollut hyvin vaikeaa asiakkaiden saaminen sieltä kotiin, kertoo Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallgvist MTV Uutisille.

Finnair ilmoitti perjantaina valmistelevansa ylimääräisten lentojen lentämistä Omanin Masqatista Helsinkiin tuodakseen kotiin asiakkaitaan, jotka ovat peruttujen lentojen takia edelleen Arabiemiraattien Dubaissa.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Pekka Haavisto kertoo, milloin rauhanneuvottelut eivät kannata

Lennoille tulevien tulee siirtyä Masqatiin bussikuljetuksilla. Finnair tekee asiassa yhteistyötä ulkoministeriön kanssa.

Sunnuntain kotiutuslennolle on tarjolla noin 160 paikkaa. Ministeriön mukaan lapsiperheet ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ovat etusijalla lennolle pääsyssä.

Finnair korvaa kotiutuslennolla palaavien matkan

Ministeriön mukaan kyydit Abu Dhabista ja Dubaista Omaniin lähtevät sunnuntaina aamuyöstä. Bussimatka rajanylityksineen kestää noin kymmenen tuntia.

Ulkoministeriö ei ole kertonut julki kotiutuslennon operoivan lentoyhtiön nimeä, mutta sen on kerrottu tulevan EU-maasta. Ulkoministeriön konsulipäällikön Jussi Tannerin mukaan Finnair ei ole sitä lentämässä.

Finnair on perunut kaikki lentonsa Arabiemiraattien Dubaihin ja Qatarin Dohaan maaliskuun lopulle saakka. Syynä on Lähi-idän heikentynyt turvallisuustilanne.

Israel ja Yhdysvallat hyökkäsivät Iraniin viime lauantaina. Iran on vastannut ohjustulituksella ja lähettämällä drooneja Israeliin ja Yhdysvaltojen liittolaismaihin Lähi-idässä.