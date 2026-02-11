Minna Suomisen henkirikosta koskeva oikeudenkäynti alkoi tällä viikolla Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. 14 vuotta sitten kadonneen naisen ruumis on yhä kateissa, mutta 35-vuotiasta naista syytetään silti taposta.

Rikospaikan Murharyhmässä keskustellaan tänään Minna Suomisen 14 vuotta vanhasta kuolemasta. Tapaus on saatu vihdoin käsittelyyn oikeuteen.

– Tämä on osoitus poliisin sinnikkyydestä ja siitä, että näyttöä on nyt niin paljon, että syyttäjä lähtee syyttämään, keskusrikospoliisista eläkkeelle jäänyt rikosylikomisario Tero Haapala sanoo.

Syytettynä olevaa 35-vuotiasta naista on epäilty aiemminkin Suomisen henkirikoksesta, mutta nyt hän on joutunut siitä myös syytteeseen.

– Nyt on syytekynnys ylitetty. Seuraava kynnys on sitten se, tuomitaanko häntä, asianajaja Kari Eriksson sanoo.

Nainen kiistää

35-vuotias nainen on kiistänyt tappaneensa Suomista tai osallistuneensa tämän ruumiin paloittelemiseen. Nainen on myöntänyt vain sen, että hän on ollut mukana hävittämässä Suomisen ruumista.

Naisen mukaan Suomisen miesystävä tappoi ja paloitteli tämän. Miesystävä kuoli pari päivää Suomisen katoamisen jälkeen tammikuussa 2012.

– Monta kertaa suomalaisessa henkirikoksessa tai rikoksessa ylipäätään tuntematon mies on se tekijä. Tässä tapauksessa se on nyt kuollut mies. Eli on helppo tietysti puolustautua sillä ja syyttää pelkästään tätä kuollutta henkilöä. Kiistatontahan tässä on se, että henkirikos on tapahtunut, Haapala sanoo.

Nainen on myöntänyt sen, että Suomisen ruumis paloiteltiin ja hävitettiin. Ruumista ei ole edelleenkään löydetty.

Kaksi vaikeaa elementtiä

Kari Tolvanen työskenteli aikanaan Helsingin poliisilaitoksen murharyhmässä, jossa tutkittiin nimensä mukaisesti henkirikoksia.

– Kun olin murharyhmässä töissä, meillä oli vuosien saatossa kymmenkunta tapausta, joissa ruumis on jäänyt kokonaan kateisiin. Tutkinta on paljon vaikeampaa, kun ensin pitää pystyä näyttämään toteen se, että joku on kuollut ja sen jälkeen vielä se, että hänet on surmattu.

– Henkirikostutkinnassa ilman ruumista on nämä kaksi vaikeaa elementtiä, mutta tässä Suomisen tapauksessahan ne on jo näytetty, eli siinä mielessä tämä juttu on jo aika pitkällä, Tolvanen sanoo.

Uhria ei päästä tutkimaan

Kun ruumista ei ole, poliisilta jää tärkeää näyttöä saamatta tutkinnan aikana.

– Oikeuslääketieteelliset havainnot ja kaikki ne tutkimustulokset jäävät uupumaan. Ilman ruumista on myös helpompi selittää, että tässä oli vahingosta kysymys, Haapala sanoo.

– Totta kai tällainen tutkinta on poliisille äärimmäisen haastavaa, koska uhrin vammojen tutkinta puuttuu kokonaan.

Suomisen henkirikoksen aikaan miesystävän asunnossa oli uhrin ja miehen lisäksi nyt syytettynä oleva nainen.

– Asunnossa on kolme ihmistä ja kaksi jää henkiin. Tiedetään, että jompikumpi on tappanut tai molemmat, ja sitten se, joka on toinen mahdollinen tappaja, on kuollut. Oikeuden on nyt ratkaistava asia, ja lopputulos voi olla se, että jos se jää epäselväksi kumpi henkirikoksen teki, niin silloin syyte hylätään, Eriksson kertoo.

